Аеропорт Гданська встановив нові сканери: що змінилось для пасажирів

Аеропорт Гданська. Фото: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Ще один аеропорт у Польщі почав використовувати 3D-сканери (C3/CT) для перевірки ручної поклажі. Зокрема, процедура огляду для пасажирів буде в рази комфортніше проходити у аеропорту Гданська.

Про це повідомляє Rynek Lotniczy, передає Новини.LIVE.

Аеропорт Гданська оновив правила для пасажирів

В аеропорту Гданську запущено два сканери EDSCB C3 (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage), із технологією комп’ютерної томографії. Пристрої генерують тривимірне зображення вмісту ручної поклажі, що дозволяє проводити більш точний аналіз її вмісту та автоматично виявляти потенційні загрози.

Під час перевірки безпеки пасажирам більше не потрібно виймати з ручної поклажі ноутбуки, інші великі електронні пристрої, а також рідини, аерозолі та гелі в упаковках місткістю до двох літрів.

Керівництво аеропорту планує придбати ще дев’ять пристроїв, завдяки чому в кінцевому підсумку всі одинадцять ліній безпеки будуть оснащені 3D-сканерами. Вони мають зменшити кількість та час перевірок та оптимізувати обслуговування пасажирів.

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Летовище в Гданську стало четвертим, де було спрощено проходження контролю, сканери вже встановлені в аеропортах Кракова, Познані та Жешува.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.

Також Новини.LIVE писали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Річ у тім, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.