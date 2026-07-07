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Главная Транспорт Еще один аэропорт Польши упростил правила для пассажиров

Еще один аэропорт Польши упростил правила для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 14:48
Аэропорт Гданьска установил новые сканеры: что изменилось для пассажиров
Аэропорт Гданьска. Фото: Аэропорт Гданьска имени Леха Валенсы/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Еще один аэропорт в Польше начал использовать 3D-сканеры (C3/CT) для досмотра ручной клади. В частности, процедура досмотра для пассажиров станет в разы комфортнее в аэропорту Гданьска.

Об этом сообщает Rynek Lotniczy, передает Новини.LIVE.

Аэропорт Гданьска обновил правила для пассажиров

В аэропорту Гданьска запущены два сканера EDSCB C3 (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) с технологией компьютерной томографии. Устройства генерируют трехмерное изображение содержимого ручной клади, что позволяет проводить более точный анализ её содержимого и автоматически выявлять потенциальные угрозы.

Во время проверки безопасности пассажирам больше не нужно вынимать из ручной клади ноутбуки, другие крупные электронные устройства, а также жидкости, аэрозоли и гели в упаковках объемом до двух литров.

Руководство аэропорта планирует приобрести ещё девять устройств, благодаря чему в конечном итоге все одиннадцать линий безопасности будут оснащены 3D-сканерами. Они должны сократить количество и время проверок, а также оптимизировать обслуживание пассажиров.

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Аэропорт в Гданьске стал четвертым, где было упрощено прохождение контроля; сканеры уже установлены в аэропортах Кракова, Познани и Жешува.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что путешественникам этим летом стоит приезжать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнёт работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.

Также Новини.LIVE писали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

Польша авиарейсы аэропорты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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