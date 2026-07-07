Аэропорт Гданьска установил новые сканеры: что изменилось для пассажиров

Аэропорт Гданьска. Фото: Аэропорт Гданьска имени Леха Валенсы/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Еще один аэропорт в Польше начал использовать 3D-сканеры (C3/CT) для досмотра ручной клади. В частности, процедура досмотра для пассажиров станет в разы комфортнее в аэропорту Гданьска.

Об этом сообщает Rynek Lotniczy, передает Новини.LIVE.

Аэропорт Гданьска обновил правила для пассажиров

В аэропорту Гданьска запущены два сканера EDSCB C3 (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) с технологией компьютерной томографии. Устройства генерируют трехмерное изображение содержимого ручной клади, что позволяет проводить более точный анализ её содержимого и автоматически выявлять потенциальные угрозы.

Во время проверки безопасности пассажирам больше не нужно вынимать из ручной клади ноутбуки, другие крупные электронные устройства, а также жидкости, аэрозоли и гели в упаковках объемом до двух литров.

Руководство аэропорта планирует приобрести ещё девять устройств, благодаря чему в конечном итоге все одиннадцать линий безопасности будут оснащены 3D-сканерами. Они должны сократить количество и время проверок, а также оптимизировать обслуживание пассажиров.

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Также Новини.LIVE писали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.