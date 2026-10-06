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Главная Транспорт Шампанское и новые закуски: British Airways обновит бизнес-класс

Шампанское и новые закуски: British Airways обновит бизнес-класс

Ua ru
6 октября 2026 18:37
British Airways модернизирует бизнес-класс: что будет доступно пассажирам
Самолет British Airways. Фото: British Airways/Facebook

Авиакомпания British Airways кардинально изменила подход к обустройству бизнес-класса. Авиаперевозчик модернизирует самолеты A380, изменит меню и ассортимент напитков и закусок.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

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British Airways обновила бизнес-класс в самолетах

В обновленном салоне самолета предусмотрено 12 мест в первом классе, 84 — в классе "World Traveller Plus" и 215 — в классе "World Traveller".

Также были введены новые наборы для комфортного путешествия: пассажиры первого класса получат сумки, разработанные Swaine, с туалетными принадлежностями от Wildsmith, а пассажиры бизнес-класса — сумки с уникальным узором и продукцией от anatome.

Пассажирам первого класса также будут выдавать новые пижамы с индивидуальным дизайном, а также тапочки и одеяла.

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Благодаря встроенному мини-бару пассажиры первого класса смогут самостоятельно выбрать закуски, не выходя в бортовую кухню — там будут доступны шоколад, мятные конфеты и напитки с электролитами.

Путешественники также смогут насладиться на борту шампанским Bollinger и разнообразным выбором коктейлей. В меню даже будут доступны бараньи ребрышки и лосось на гриле.

Кроме того, British Airways также планирует обустроить новые залы ожидания в аэропортах.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок подачи заявления составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

Также Новини.LIVE писали, что American Airlines анонсировала новую услугу, позволяющую выбирать желаемые места в самолете после завершения бронирования. Пассажиры теперь могут автоматически получать желаемые места еще до вылета. Такая функция доступна не позднее чем за 24 часа до вылета.

авиарейсы самолет путешествие авиация
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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