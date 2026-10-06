British Airways модернизирует бизнес-класс: что будет доступно пассажирам

Самолет British Airways. Фото: British Airways/Facebook

Авиакомпания British Airways кардинально изменила подход к обустройству бизнес-класса. Авиаперевозчик модернизирует самолеты A380, изменит меню и ассортимент напитков и закусок.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

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British Airways обновила бизнес-класс в самолетах

В обновленном салоне самолета предусмотрено 12 мест в первом классе, 84 — в классе "World Traveller Plus" и 215 — в классе "World Traveller".

Также были введены новые наборы для комфортного путешествия: пассажиры первого класса получат сумки, разработанные Swaine, с туалетными принадлежностями от Wildsmith, а пассажиры бизнес-класса — сумки с уникальным узором и продукцией от anatome.

Пассажирам первого класса также будут выдавать новые пижамы с индивидуальным дизайном, а также тапочки и одеяла.

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Благодаря встроенному мини-бару пассажиры первого класса смогут самостоятельно выбрать закуски, не выходя в бортовую кухню — там будут доступны шоколад, мятные конфеты и напитки с электролитами.

Путешественники также смогут насладиться на борту шампанским Bollinger и разнообразным выбором коктейлей. В меню даже будут доступны бараньи ребрышки и лосось на гриле.

Кроме того, British Airways также планирует обустроить новые залы ожидания в аэропортах.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок подачи заявления составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

Также Новини.LIVE писали, что American Airlines анонсировала новую услугу, позволяющую выбирать желаемые места в самолете после завершения бронирования. Пассажиры теперь могут автоматически получать желаемые места еще до вылета. Такая функция доступна не позднее чем за 24 часа до вылета.