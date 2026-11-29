Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

В Україну прийшла справжня зима — у багатьох регіонах випав перший сніг. Вже незабаром українці вирушать у відпустку до гірськолижних курортів. З кількох великих міст України до засніжених Карпат курсують десятки потягів Укрзалізниці.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Якими потягами можна дістатися до з Києва до Карпат

До гірськолижних курортів зі столиці курсує 6 потягів:

поїзд №13 Київ — Солотвино: через Київ, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Сколе, Славсько на Солотвино;

поїзд №45 Київ — Чоп/Ужгород: через Київ, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Сколе, Славсько на Ужгород;

поїзд №59 Київ — Чоп/Ужгород: через Київ, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів до Турки і на Чоп/Ужгород;

поїзд №81 Київ — Ужгород "ДЕСНА": через Київ, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Сколе, Славсько на Ужгород;

поїзд №107 Київ — Солотвино: через Київ, Львів, Сколе, Славсько на Солотвино;

поїзд №113 Київ — Ужгород: через Київ, Житомир, Рівне, Луцьк, Львів, Сколе, Славсько на Ужгород.

Дорога зі столиці до Карпат в залежності від маршруту та потягу займає в середньому від 11 до 22 годин. Ціни на квитки стартують від 332 гривень за місця в плацкарті. За квитки в купе за одну людину доведеться викласти в середньому 500 гривень, а у люксі — від 1200 до 2200 гривень.

Якими потягами можна дістатися з Дніпра, Львова та Одеси до Карпат

Із Дніпра до Солотвино курсує поїзд №39. Його маршрут пролягає через Дніпро, Львів, Сколе, Славсько до Солотвино. Рейс відправляється о 12:46 та прибуває до курорту наступного дня о 17:35. Квитки у вагоні плацкарт обійдуться у 362 гривні, у купе — 560 гривень, а у люкс — 3125 гривень.

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Квитки з Дніпра до Солотвино. Фото: скриншот

Поїзд №38 Одеса — Ужгород: через Одесу, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Сколе, Славсько на Ужгород. Рейс відправляються щоденно о 16:27 та прибуває наступного дня об 12:10. Ціни на квитки стартують від 294 гривень у вагоні плацкарт.

Квитки з Одеси до Ужгорода. Фото: скриншот

Рейси до Карпат зі Львова:

поїзд №831-832 Львів — Ужгород: через Львів, Сколе, Славське на Ужгород;

поїзд №833 Львів — Чоп: через Львів, Сколе, Славсько на Чоп;

поїзд №835-836 Львів — Ужгород: через Львів, Сколе, Славсько на Ужгород.

Сидячі місця у 2 класі пасажирам доведеться віддати від 171 гривні. Місця у вагонах плацкарт стартують від 152 гривень, у купе — від 256 гривень, а у люкс — 573 гривень. Мандрівники можуть обрати зручний час відправлення — доступні багато варіантів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири Укрзалізниці можуть отримувати бонуси за поїздки та обмінювати їх на подарунки. У програмі "Залізні друзі" за завершені подорожі нараховують обіймашки, які можна витратити на каву, книги, пальне, продукти та знижки на таксі. Додаткові бали дають за завдання в застосунку, а всі доступні винагороди зібрані в розділі "Залізні пропозиції".

Також ми писали, як діяти пасажирам Укрзалізниці під час конфліктів у потязі. Якщо сусід порушує спокій або поводиться агресивно, потрібно одразу звернутися до поїзної бригади. А за куріння у вагоні, тамбурі чи на платформі порушнику загрожує штраф від 85 до 340 гривень.

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