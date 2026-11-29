Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныца/Facebook

В Украину пришла настоящая зима — во многих регионах выпал первый снег. Уже вскоре украинцы отправятся в отпуск на горнолыжные курорты. Из нескольких крупных городов Украины в заснеженные Карпаты курсируют десятки поездов Укрзализныци.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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На каких поездах можно добраться из Киева в Карпаты

До горнолыжных курортов из столицы курсируют 6 поездов:

поезд №13 Киев — Солотвино: через Киев, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Сколе, Славско в Солотвино;

поезд №45 Киев — Чоп/Ужгород: через Киев, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Сколе, Славско в Ужгород;

поезд № 59 Киев — Чоп/Ужгород: через Киев, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов до Турки и на Чоп/Ужгород;

поезд №81 Киев — Ужгород "ДЕСНА": через Киев, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Сколе, Славско в Ужгород;

поезд №107 Киев — Солотвино: через Киев, Львов, Сколе, Славско в Солотвино;

поезд №113 Киев — Ужгород: через Киев, Житомир, Ровно, Луцк, Львов, Сколе, Славско в Ужгород.

Путь из столицы в Карпаты в зависимости от маршрута и поезда занимает в среднем от 11 до 22 часов. Цены на билеты начинаются от 332 гривен за место в плацкарте. За билеты в купе на одного человека придется заплатить в среднем 500 гривен, а в люксе — от 1200 до 2200 гривен.

На каких поездах можно добраться из Днепра, Львова и Одессы в Карпаты

Из Днепра в Солотвино курсирует поезд №39. Его маршрут пролегает через Днепр, Львов, Сколе, Славско до Солотвино. Рейс отправляется в 12:46 и прибывает на курорт на следующий день в 17:35. Билеты в вагоне плацкарт обойдутся в 362 гривны, в купе — 560 гривен, а в люксе — 3125 гривен.

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Билеты из Днепра в Солотвино. Фото: скриншот

Поезд №38 Одесса — Ужгород: через Одессу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Сколе, Славско в Ужгород. Поезд отправляется ежедневно в 16:27 и прибывает на следующий день в 12:10. Цены на билеты начинаются от 294 гривен в вагоне плацкарт.

Билеты из Одессы в Ужгород. Фото: скриншот

Рейсы в Карпаты из Львова:

поезд №831-832 Львов — Ужгород: через Львов, Сколе, Славское в Ужгород;

поезд №833 Львов — Чоп: через Львов, Сколе, Славско в Чоп;

поезд №835-836 Львов — Ужгород: через Львов, Сколе, Славско в Ужгород.

За сидячие места во 2-м классе пассажирам придется заплатить от 171 гривны. Места в вагонах плацкарт стоят от 152 гривен, в купе — от 256 гривен, а в люксе — 573 гривен. Путешественники могут выбрать удобное время отправления — доступно множество вариантов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры Укрзализныци могут получать бонусы за поездки и обменивать их на подарки. В программе "Железные друзья" за завершенные поездки начисляются "обнимашки", которые можно потратить на кофе, книги, топливо, продукты и скидки на такси. Дополнительные баллы дают за задания в приложении, а все доступные вознаграждения собраны в разделе "Железные предложения".

Также мы писали, как следует вести себя пассажирам Укрзализныци во время конфликтов в поезде. Если сосед нарушает покой или ведет себя агрессивно, нужно сразу обратиться к поездной бригаде. А за курение в вагоне, тамбуре или на платформе нарушителю грозит штраф от 85 до 340 гривен.

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