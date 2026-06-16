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Головна Транспорт Серед гір: де в Азії відкриють найдовший автомобільний тунель

Серед гір: де в Азії відкриють найдовший автомобільний тунель

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 16:49
Де в Азії будують найдовший автомобільний тунель: довжина та які міста з'єднає
Будівництво тунелю Зоджіла. Фото: @basitzargarb/Instagram

У Індії незабаром відкриють найдовший автомобільний тунель у світі. Він забезпечить сполучення великими містами Кашміром і Ладакхом. Тунель суттєво зменшить перебої у транспортному сполученні, спричинені сильними снігопадами та буде сприяти розвитку туризму в регіоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Economic Times.

Тунель в Індії

Після завершення будівництва тунель Зоджіла стане найдовшим автомобільним тунелем — його довжина сягне 13,15 км. Він випередить тунель імені доктора Шами Прасада Мукерджі довжиною 9,2 км і стане найдовшим двостороннім автомобільним тунелем як в Індії, так і в Азії. 

Через сильні снігопади та екстремальні умови перевал між Кашміром і Ладакхом залишається закритим майже п’ять місяців на рік. Це повністю відрізає Ладакх від решти країни, і єдиним варіантом залишається авіапереліт.

Автомобільний тунель пролягає через Сонамарг, піднімається на вершину Зоджіла та спускається до Драсса, який є другим найхолоднішим місцем на Землі. Далі він проходить через Каргіл і досягає Ладакху.

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Загальна довжина проєкту становить 31 кілометр, включаючи під'їзні дороги та мости, а його вартість складе приблизно 68 млрд рупій.

Будівництво здійснює компанія Megha Engineering and Infrastructures Limited під егідою Національної корпорації з розвитку автомобільних доріг та інфраструктури (NHIDCL).

Після відкриття тунелю, поїздка, яка зараз займає до трьох годин, скоротиться до всього 15 хвилин.

Крім того, він буде відкритий цілий рік, нарешті позбавивши Ладакх залежності від сезонних погодних умов для базового транспортного сполучення.

Повне відкриття очікується в лютому 2028 року, після завершення усіх робіт з безпеки, дорожніх робіт та супутньої інфраструктури.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де розташований найвищий канал у світі. Він входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та простягається на 18 кілометрів. Його краєвиди приваблює величезну кількість шанувальників природи та історії.

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подорож авто Азія
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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