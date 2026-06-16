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Главная Транспорт Среди гор: где в Азии откроют самый длинный автомобильный туннель

Среди гор: где в Азии откроют самый длинный автомобильный туннель

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 16:49
Где в Азии строят самый длинный автомобильный туннель: какова его длина и какие города он соединит
Строительство туннеля Зоджила. Фото: @basitzargarb/Instagram

В Индии вскоре откроют самый длинный автомобильный туннель в мире. Он обеспечит сообщение между крупными городами Кашмира и Ладакха. Туннель существенно сократит перебои в транспортном сообщении, вызванные сильными снегопадами, и будет способствовать развитию туризма в регионе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Economic Times.

Туннель в Индии

После завершения строительства туннель Зоджила станет самым длинным автомобильным туннелем — его длина достигнет 13,15 км. Он обойдет туннель имени доктора Шами Прасада Мукерджи длиной 9,2 км и станет самым длинным двусторонним автомобильным туннелем как в Индии, так и в Азии.

Из-за сильных снегопадов и экстремальных условий перевал между Кашмиром и Ладакхом остается закрытым почти пять месяцев в году. Это полностью отрезает Ладакх от остальной части страны, и единственным вариантом остается авиаперелет.

Автомобильный туннель пролегает через Сонамарг, поднимается на вершину Зоджила и спускается к Драссу, который является вторым самым холодным местом на Земле. Далее он проходит через Каргил и достигает Ладакха.

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Общая протяженность проекта составляет 31 километр, включая подъездные дороги и мосты, а его стоимость составит примерно 68 млрд рупий.

Строительство осуществляет компания Megha Engineering and Infrastructures Limited под эгидой Национальной корпорации по развитию автомобильных дорог и инфраструктуры (NHIDCL).

После открытия туннеля поездка, которая сейчас занимает до трех часов, сократится до всего 15 минут.

Кроме того, он будет открыт круглый год, что наконец-то избавит Ладакх от зависимости от сезонных погодных условий в плане основного транспортного сообщения.

Полное открытие ожидается в феврале 2028 года, после завершения всех работ по обеспечению безопасности, дорожных работ и сооружения сопутствующей инфраструктуры.

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путешествие авто Азия
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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