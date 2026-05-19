Метроміст в Харкові: чим він унікальний та чим вражає

Критий метроміст в Харкові.

Однією з головних транспортних артерій Харкова є метрополітен. Його потяги розвозять у справах тисячі мешканців та гостей міста, а стіни підземки захищають у випадку повітряної загрози. Проте мало хто знає, що одна з ліній харківського метрополітену пролягає через унікальну та єдину у світі споруду.

Чим унікальна харківська підземка

Зазначається, що на Салтівській (синій) лінії між станціями "Київська" і "Академіка Барабашова" потяги курсують через унікальний критий міст метрополітену.

Для збереження вентиляції цей метроміст має спеціальну форму дуги та побудований повністю закритим та без вікон. Він є унікальним у своєму роді — подібну інженерну споруду більше не знайти ніде у світі.

Метроміст був відкритий 10 серпня 1984 року. Його довжина складає 980 погонних метрів.

Критий міст харківського метрополітену.

Будувати цей унікальний міст мали разом з автомагістраллю, яка б продовжила проспект Ювілейний та виходила на вулицю Шевченка біля станції метро "Київська". Проте проєкт поки знаходиться на стадії реалізації.

