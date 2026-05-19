Метромост в Харькове: чем он уникален и чем поражает

Секрет метро Харькова: какое уникальное сооружение является частью подземки
Одной из главных транспортных артерий Харькова является метрополитен. Его поезда развозят по делам тысячи жителей и гостей города, а стены подземки защищают в случае воздушной угрозы. Однако мало кто знает, что одна из линий харьковского метрополитена пролегает через уникальное и единственное в мире сооружение.
Об этом говорится на официальном портале Харьковского метрополитена, передает Новини.LIVE.
Чем уникальна харьковская подземка
Отмечается, что на Салтовской (синей) линии между станциями "Киевская" и "Академика Барабашова" поезда курсируют через уникальный крытый мост метрополитена.
Для сохранения вентиляции этот метромост имеет специальную форму дуги и построен полностью закрытым и без окон. Он является уникальным в своем роде — подобное инженерное сооружение больше не найти нигде в мире.
Метромост был открыт 10 августа 1984 года. Его длина составляет 980 погонных метров.
Строить этот уникальный мост должны были вместе с автомагистралью, которая бы продолжила проспект Юбилейный и выходила на улицу Шевченко возле станции метро "Киевская". Однако проект пока находится на стадии реализации.
