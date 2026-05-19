Метромост в Харькове: чем он уникален и чем поражает

Крытый метромост в Харькове. Фото: Харьковский метрополитен/Telegram, metro.kharkiv.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Одной из главных транспортных артерий Харькова является метрополитен. Его поезда развозят по делам тысячи жителей и гостей города, а стены подземки защищают в случае воздушной угрозы. Однако мало кто знает, что одна из линий харьковского метрополитена пролегает через уникальное и единственное в мире сооружение.

Об этом говорится на официальном портале Харьковского метрополитена, передает Новини.LIVE.

Чем уникальна харьковская подземка

Отмечается, что на Салтовской (синей) линии между станциями "Киевская" и "Академика Барабашова" поезда курсируют через уникальный крытый мост метрополитена.

Для сохранения вентиляции этот метромост имеет специальную форму дуги и построен полностью закрытым и без окон. Он является уникальным в своем роде — подобное инженерное сооружение больше не найти нигде в мире.

Метромост был открыт 10 августа 1984 года. Его длина составляет 980 погонных метров.

Крытый мост харьковского метрополитена. Фото: metro.kharkiv.ua

Строить этот уникальный мост должны были вместе с автомагистралью, которая бы продолжила проспект Юбилейный и выходила на улицу Шевченко возле станции метро "Киевская". Однако проект пока находится на стадии реализации.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Харькове продолжают строить новые станции третьей линии метро. Прежде всего достроят станцию "Державинская", которая будет расположена возле Харьковского мясокомбината на Алексеевской линии метро, между станциями "Метростроителей" и "Каштановая", рядом с бывшей улицей Державинской.

