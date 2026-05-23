Їзда на самокатах: яка відповідальність передбачена для водіїв

Чоловік на електросамокаті.

В травні питання відповідальності водіїв самокатів постало доволі гостро — в ДТП потрапляли неповнолітні українці. Проте через колізії в українському законодавстві порушників не так просто покарати. Зокрема, відповідальність настає лише у випадку нанесення шкоди іншим учасникам дорожнього руху.

Штрафи для водіїв самокатів

Зазначається, що хоча самокати та моноколесо за законодавством визначається транспортним засобом, проте про них не йдеться в ПДР і попри все, вони не є повноцінними учасниками руху.

Тобто водій самокату може рухатись по дорозі 70 км/год із іншими учасниками транспортних засобів і відповідальність для нього настане лише у випадку дорожньо-транспортної пригоди.

У юридичній сфері є певна колізія. Зокрема, частина судів називає самокати "мопедами" чи "транспортом підвищеної небезпеки". Проте до мопедів самокати зазвичай не дотягують по потужності. Зокрема, мопеди мають електродвигуни потужністю до 4 кВт, в той час, як більшість електросамокатів мають значно нижчу потужність – у межах сотень ват або близько 1 кВт.

Як повідомив автоексперт Антон Дзюба, саме характеристки потужності створює різну практику застосування норм у судах і під час оформлення ДТП. Тобто у Правилах дорожнього руху (ПДР) такі ТЗ як окрема категорія повністю відсутні.

Зокрема, який закон № 2956-IX кваліфікує різні ТЗ, в якому прописані й електромобілі, і електросамокати, встановлює самокати транспортними засобами, проте не зазначає їх категорій.

Зокрема, Кабмін мав за 12 місяців після ухвалення привести підзаконні акти у відповідність, проте нині виникло ще більше юридичної плутанини.

Проте за словами експерта, узгодження такої для влади колізії "не на часі".

Як зазначив військовослужбовець Богдан Лепявко, нині в Україні не встановлено мінімальний вік водія електросамоката та моноколеса, вимоги до захисного спорядження (носіння шоломів), а також обмеження руху тротуарами та базові швидкісні ліміти.

Він підкреслив, що самокат як об’єкт регулювання у правилах не визначений, тож притягнути його водіїв до відповідальності майже неможливо.

Проте якщо вже водій самокату завдав шкоди майну, здоров'ю іншого учасника руху, передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Проте військовий підкреслив, що в таком випадку акцент саме на покарання за правопорушення, а не його запобіганню. Тобто водій на самокаті може рухатись 60-70 км/год по тротуару чи дорозі і створювати небезпеку, проте якщо не буде спричинено ДТП — відповідальність не передбачено.

Фахівець розповів, що таку ситуацію існує колізія. Зокрема, одні суддіз за п'яну їзду на самокатах штрафують по ст. 130 КУпАП (штрафи від 17 тис. до 51 тис. грн), проте часто такі рішення вдається оспорити в апеляції.

В той же час, в Європі відповідальність залежить від швидкості та маси транспортного засобу. Зокрема, для швидкості понад 25 км/год на проїжджій частині необхідно мати посвідчення водія. Крім того, віковий поріг зазвичай сягає 16-18 років.

