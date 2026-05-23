Езда на самокатах: какая ответственность предусмотрена для водителей

Мужчина на электросамокате.

В мае вопрос ответственности водителей самокатов встал довольно остро — в ДТП попадали несовершеннолетние украинцы. Однако из-за коллизий в украинском законодательстве нарушителей не так просто наказать. В частности, ответственность наступает только в случае нанесения вреда другим участникам дорожного движения.

Штрафы для водителей самокатов

Отмечается, что хотя самокаты и моноколесо по законодательству определяется транспортным средством, однако о них не говорится в ПДД и несмотря на все, они не являются полноценными участниками движения.

То есть водитель самоката может двигаться по дороге 70 км/ч с другими участниками транспортных средств и ответственность для него наступит только в случае дорожно-транспортного происшествия.

В юридической сфере есть определенная коллизия. В частности, часть судов называет самокаты "мопедами" или "транспортом повышенной опасности". Однако до мопедов самокаты обычно не дотягивают по мощности. В частности, мопеды имеют электродвигатели мощностью до 4 кВт, в то время, как большинство электросамокатов имеют значительно более низкую мощность - в пределах сотен ватт или около 1 кВт.

Как сообщил автоэксперт Антон Дзюба, именно характеристки мощности создает разную практику применения норм в судах и при оформлении ДТП. То есть в Правилах дорожного движения (ПДД) такие ТС как отдельная категория полностью отсутствуют.

В частности, закон № 2956-IX квалифицирует различные ТС, в котором прописаны и электромобили, и электросамокаты, устанавливает самокаты транспортными средствами, однако не указывает их категорий.

В частности, Кабмин должен был за 12 месяцев после принятия привести подзаконные акты в соответствие, однако сейчас возникло еще больше юридической путаницы.

Однако по словам эксперта, согласование такой для власти коллизии "не ко времени".

Как отметил военнослужащий Богдан Лепявко, сейчас в Украине не установлен минимальный возраст водителя электросамоката и моноколеса, требования к защитному снаряжению (ношение шлемов), а также ограничения движения по тротуарам и базовые скоростные лимиты.

Он подчеркнул, что самокат как объект регулирования в правилах не определен, поэтому привлечь его водителей к ответственности почти невозможно.

Однако если уж водитель самоката нанес ущерб имуществу, здоровью другого участника движения, предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Однако военный подчеркнул, что в таком случае акцент именно на наказание за правонарушение, а не его предотвращение. То есть водитель на самокате может двигаться 60-70 км/ч по тротуару или дороге и создавать опасность, однако если не будет вызвано ДТП - ответственность не предусмотрена.

Специалист рассказал, что в такой ситуации существует коллизия. В частности, одни судьи за пьяную езду на самокатах штрафуют по ст. 130 КУоАП (штрафы от 17 тыс. до 51 тыс. грн), однако часто такие решения удается оспорить в апелляции.

В то же время, в Европе ответственность зависит от скорости и массы транспортного средства. В частности, для скорости более 25 км/ч на проезжей части необходимо иметь водительское удостоверение. Кроме того, возрастной порог обычно достигает 16-18 лет.

