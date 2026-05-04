Політ з Ryanair: авіакомпанія встановлює нові правила для багажу

Серед гучних заголовків медіа про дефіцит палива та скасування авіарейсів легко було легко пропустити останні суттєві зміни в правилах перевезення багажу популярного ірландського лоукостера Ryanair. На щастя є час підготуватися — вони набудуть чинності лише є час підготуватися, оскільки ці зміни набудуть чинності лише в листопаді 2026 року.

Ryanair змінює час, відведений пасажирам для здачі багажу

Ryanair попередив, що з вівторка, 10 листопада, стійки реєстрації та прийому багажу в усіх аеропортах закриватимуться за 60 хвилин до запланованого вильоту, тобто на 20 хвилин раніше, ніж зараз.

Авіаперевізник пояснив, що правила було змінено для того, щоб пасажири мали більше часу на проходження контролю безпеки та паспортного контролю. Зокрема, такий крок "дозволить зменшити кількість пасажирів, які зараз пропускають виліт через затримки в чергах в аеропорту".

Після впровадження нової Європейської системи в’їзду/виїзду (EES), яка повноцінно запрацювала 10 квітня, частина пасажирів пропускала свої рейси через неможливість вчасно пройти паспортний контроль.

Ryanair швидко впроваджує додаткові спеціальні кіоски самообслуговування для здачі багажу по всій мережі і до жовтня вони мають бути встановлені у понад 95% аеропортів.

Оновлені термінали самообслуговування будуть інтегровані з додатком Ryanair, що дозволить в рази скоротити час в чергах на реєстрацію багажу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair цього року може збільшити розміри ручної поклажі. Зокрема, у січні 2026 року Європейський парламент ухвалив рішення надати всім пасажирам право перевозити ще невелику сумку на додаток до вже дозволеної ручної поклажі. Зміни торкнуться переважної більшості короткомагістральних рейсів Ryanair.

Також Новини.LIVE писали, як першим зайняти чергу на посадку на літак Ryanair. Мандрівниця розкрила, що лоукостер повідомляє номер гейту ще задовго до того, як він з'явиться на табло в аеропорту. Відповідна інформація відображається у додатку.