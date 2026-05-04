Полет с Ryanair: авиакомпания устанавливает новые правила для багажа

Самолет Ryanair готовят к полету. Фото: Новини.LIVE

Среди громких заголовков медиа о дефиците топлива и отмене авиарейсов легко было легко пропустить последние существенные изменения в правилах перевозки багажа популярного ирландского лоукостера Ryanair. К счастью есть время подготовиться — они вступят в силу только есть время подготовиться, поскольку эти изменения вступят в силу только в ноябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Irish Mirror.

Ryanair меняет время, отведенное пассажирам для сдачи багажа

Ryanair предупредил, что со вторника, 10 ноября, стойки регистрации и приема багажа во всех аэропортах будут закрываться за 60 минут до запланированного вылета, то есть на 20 минут раньше, чем сейчас.

Авиаперевозчик объяснил, что правила были изменены для того, чтобы пассажиры имели больше времени на прохождение контроля безопасности и паспортного контроля. В частности, такой шаг "позволит уменьшить количество пассажиров, которые сейчас пропускают вылет из-за задержек в очередях в аэропорту".

После внедрения новой Европейской системы въезда/выезда (EES), которая полноценно заработала 10 апреля, часть пассажиров пропускала свои рейсы из-за невозможности вовремя пройти паспортный контроль.

Читайте также:

Ryanair быстро внедряет дополнительные специальные киоски самообслуживания для сдачи багажа по всей сети и к октябрю они должны быть установлены в более 95% аэропортов.

Обновленные терминалы самообслуживания будут интегрированы с приложением Ryanair, что позволит в разы сократить время в очередях на регистрацию багажа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair в этом году может увеличить размеры ручной клади. В частности, в январе 2026 года Европейский парламент принял решение предоставить всем пассажирам право перевозить еще небольшую сумку в дополнение к уже разрешенной ручной клади. Изменения коснутся подавляющего большинства короткомагистральных рейсов Ryanair.

Также Новини.LIVE писали, как первым занять очередь на посадку на самолет Ryanair. Путешественница раскрыла, что лоукостер сообщает номер гейта еще задолго до того, как он появится на табло в аэропорту. Соответствующая информация отображается в приложении.