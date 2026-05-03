Подорож Ryanair: як дізнатись номер свого гейту вильоту до того, як він з'явиться на табло в аеропорту

Пасажири здійснюють посадку на рейс Ryanair.

Через запровадження 10 квітня у аеропортах Європи нової системи в’їзду/виїзду (EES) виникли величезні черги. Досвідчена мандрівниця розкрила невелику хитрість, завдяки якій можна зекономити час під час посадки на літак.

Як заздалегідь дізнатись номер гейту на посадку

Пасажири з ручною поклажею прагнуть якомога раніше потрапити у літак, адже у більшості випадків бюджетні тарифи авіакомпаній не гарантують місця у верхньому відсіку літака для речей. Через це мандрівники часто вимушені додатково платити за багаж.

Проте є невеличкий секрет, який дозволить вам якомога швидше зайняти місце в чергу на посадку та потрапити у салон літака.

Досвідчена туристка розповіла, що Ryanair повідомляє в застосунку номер гейту ще задовго до того, як він з'явиться на табло в аеропорту.

Все, що вам потрібно зробити це:

завантажити додаток Ryanair;

увімкнути push-повідомлення;

стежити за оновленнями в додатку.

@cheapholidayexpert Did you know Ryanair did this?! 👀📲 The hack that helps you be the FIRST at your gate ✈️ Now I know some of you are gonna like ‘I’ve always done this Chelsea bbz’ but I’ve seen TOO MANY PEOPLE loitering at the departures board to know that this is not universally known info 😆 And yeah, all it requires is for you to: 📱 Download the Ryanair app 🔔 Turn push notifications on 👀 Keeping an eye on the app And remember, if you’re abroad and don’t have any data to connect to the airport WiFi! Some other airlines do this via their apps too and in fact, drop a comment and let us know which ones you’ve experienced it with! And... 📣 LET ME KNOW - did you know the app did this? And do you like to be the first at the gate or prefer to rock up later on like me?! #CheapHolidayExp #RyanairHack #AirportTips #TravelHack #budgettravel ♬ original sound - Holiday Expert | Chelsea 👋

