Ryanair змінив правила реєстрації на рейс: коли запрацюють та кого з пасажирів торкнуться

Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Наступного місяця для пасажирів Ryanair почнуть діяти нові правила. З 10 листопада бюджетна авіакомпанія закриватиме стійки реєстрації набагато раніше.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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Нові правила Ryanair

Зазначається, що замість того, щоб закриватися за 40 хвилин до вильоту, стійки реєстрації тепер закриватимуться за 60 хвилин до вильоту.

В Ryanair пояснили, що відповідний крок був зроблений задля того, щоб пасажири мали більше часу на проходження контролю безпеки.

Додатковий час також було запроваджено на тлі хаосу через нові біометричні перевірки в системі EES, що призвели до тригодинних черг і навіть пропущених рейсів.

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В компанії зауважили, що нові правила застосовуватимуться лише до пасажирів, які здають багаж або валізу. Нічого не зміниться для мандрівників лише з ручною поклажею.

З початку 2026 року Ryanair встановив ще більше терміналів для самостійної реєстрації, щоб пришвидшити процедури контролю.

Минулого року авіакомпанія відмовилася від паперових посадкових талонів. Пасажири можуть прямувати на рейси із електронними квитками у додатку авіаперевізника.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вже цієї зими Ryanair скасує 550 000 місць на польоти до Естонії та Литви. Відповідне рішення було прийнято у зв’язку зі зростанням аеропортових зборів у цих двох країнах. Натомість компанія вирішила збільшити пропускну спроможність до Іспанії та Італії.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair розширив графік польотів з одного з найзавантаженіших міст Великої Британії. Лоукостер додав одразу 6 нових маршрутів з аеропорту Ліверпуля. Вже цієї зими компанія здійснюватиме додаткові рейси до популярних міст Європи.