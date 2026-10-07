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Главная Транспорт Ryanair меняет правила регистрации на рейс: что нужно знать пассажирам

Ryanair меняет правила регистрации на рейс: что нужно знать пассажирам

Ua ru
7 октября 2026 16:38
Ryanair изменила правила регистрации на рейс: когда они вступят в силу и кого из пассажиров это коснется
Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

В следующем месяце для пассажиров Ryanair вступят в силу новые правила. С 10 ноября бюджетная авиакомпания будет закрывать стойки регистрации намного раньше.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

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Новые правила Ryanair

Отмечается, что вместо того, чтобы закрываться за 40 минут до вылета, стойки регистрации теперь будут закрываться за 60 минут до вылета.

В Ryanair пояснили, что соответствующий шаг был предпринят для того, чтобы у пассажиров было больше времени на прохождение контроля безопасности.

Дополнительное время также было введено на фоне хаоса из-за новых биометрических проверок в системе EES, которые привели к трехчасовым очередям и даже пропущенным рейсам.

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В компании отметили, что новые правила будут применяться только к пассажирам, сдающим багаж или чемодан. Для путешественников, имеющих только ручную кладь, ничего не изменится.

С начала 2026 года Ryanair установила еще больше терминалов для самостоятельной регистрации, чтобы ускорить процедуры контроля.

В прошлом году авиакомпания отказалась от бумажных посадочных талонов. Пассажиры могут проходить на рейсы с электронными билетами в приложении авиаперевозчика.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что уже этой зимой Ryanair отменит 550 000 мест на рейсах в Эстонию и Литву. Соответствующее решение было принято в связи с ростом аэропортовых сборов в этих двух странах. Вместо этого компания решила увеличить пропускную способность на рейсы в Испанию и Италию.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair расширил расписание рейсов из одного из самых загруженных городов Великобритании. Лоукостер добавил сразу 6 новых маршрутов из аэропорта Ливерпуля. Уже этой зимой компания будет выполнять дополнительные рейсы в популярные города Европы.

авиарейсы самолет путешествие Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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