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Головна Транспорт Ryanair змінила політику бронювання місць: що варто знати пасажирам

Ryanair змінила політику бронювання місць: що варто знати пасажирам

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 07:32
Ryanair змінив правила: за що більше не доведеться платити пасажирам
Ryanair звільнила від зборів батьків. Фото: Pexels, esp.md. Колаж: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair змінив правила. Нова політика стосується сімей із дітьми. Відтепер батьки зможуть суттєво зекономити на польотах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Нові правила Ryanair

Компанія Ryanair повідомила, що для сімей будуть доступні безкоштовні сусідні місця для батьків та дітей.

Дізнатися про вільні місця у літаку можна буде вже після проходження реєстрації на рейс. Аналогічна політика діє у багатьох авіакомпаніях Європи.

Проте ці доступні місця із великою ймовірністю будуть розміщені в задній частині літака.

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Сім’ї із дітьми, як і раніше, мають можливість заздалегідь обирати місця в літаку, але за це стягується плата за бронювання місця.

Відповідно до правил Ryanair принаймні один з батьків мав сидіти поруч із дітьми віком від 2 до 11 років під час польоту. Тобто батьки мали обов'язково сплатити збір за бронювання місця дитині.

Для всіх інших пасажирів бронювання місця є необов’язковим — система розподіляє їх автоматично. Він становить близько 10 євро та залежить від напрямку та дати вильоту.

Нова політика компанії вже діє на всі бронювання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени Ryanair розширить авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири зможуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.

Також Новини.LIVE писали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.

літак подорож Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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