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Главная Транспорт Ryanair изменила политику бронирования мест: что нужно знать пассажирам

Ryanair изменила политику бронирования мест: что нужно знать пассажирам

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 07:32
Ryanair изменила правила: за что пассажирам больше не придется платить
Ryanair освободила родителей от сборов. Фото: Pexels, esp.md. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair изменил правила. Новая политика касается семей с детьми. Отныне родители смогут существенно сэкономить на перелетах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Новые правила Ryanair

Компания Ryanair сообщила, что для семей будут доступны бесплатные соседние места для родителей и детей.

Узнать о свободных местах в самолете можно будет уже после прохождения регистрации на рейс. Аналогичная политика действует во многих авиакомпаниях Европы.

Однако эти доступные места, скорее всего, будут расположены в задней части самолета.

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Семьи с детьми, как и раньше, имеют возможность заранее выбирать места в самолете, но за это взимается плата за бронирование места.

Согласно правилам Ryanair, по крайней мере один из родителей должен сидеть рядом с детьми в возрасте от 2 до 11 лет во время полета. То есть родители должны были обязательно оплатить сбор за бронирование места для ребенка.

Для всех остальных пассажиров бронирование места не является обязательным — система распределяет их автоматически. Плата составляет около 10 евро и зависит от направления и даты вылета.

Новая политика компании уже действует для всех бронирований.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью Ryanair расширит авиабазу в Братиславе ещё одним, четвёртым самолётом B737. Пассажиры смогут выгодно летать в Пафос, Тирану, Турин и Варшаву. Билеты уже доступны на сайте и в приложении перевозчика. Цены на рейсы начинаются от 29,99 евро.

Также Новини.LIVE писали о том, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, являющиеся хабами Ryanair, находятся далеко от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам полёт.

самолет путешествие Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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