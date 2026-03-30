Ryanair запустив розпродаж перед Великоднем: доступні напрямки від 16 євро

Літак Ryanair чекає на пасажирів.

Ірландський лоукостер Ryanair на тлі великодніх свят вирішив побалувати пасажирів новими знижками. Компанія відкрила розпродаж на рейси до кінця весни. Варто поспішити, адже акція триватиме всього кілька днів.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Новий розпродаж Ryanair

Пропозиція поширюється на рейси з вильотом з 1 квітня до 31 травня 2026 року. Акція діж лише один день — до 1 квітня.

Якщо довго відкладали відпочинок — це чудова можливість провести весняні свята у Європі.

Доступні напрямки:

Варшава (Польща) — Салоніки (Греція) від 18 євро;

Варшава (Польща) — Аліканте (Іспанія) від 36 євро;

Краків (Польща) — Мілан (Італія) від 16 євро;

Бухарест (Румунія) – Піза (Італія) від 23 євро;

Братислава (Словаччина) – Рим (Італія) від 23 євро;

Будапешт (Угорщина) – Мальта від 23 євро.

Акційні квитки вже доступні на сайті та в додатку авіаперевізника. Пасажирам варто врахувати, що у їх вартість не входить адміністративний збір.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як шукати квитки Ryanair по Європі за 15 євро. Є кілька маловідомих хитрощів. При звичайному пошуку не завжди доступні найвигідніші пропозиції.

Також Новини.LIVE писали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Справа у тому, що деякі аеропорти знаходяться далеко від великих міст. Поїздка з аеропорту може обійтися вам в рази дорожче за квитки на літак.

Часті питання

Яку сумку українці можуть взяти на борт літака Ryanair без доплат?

З вересня 2025 року пасажири, які подорожують за базовим тарифом, отримали можливість без жодних доплат брати на борт сумку розміром до 40 см × 30 см × 20 см вагою до 10 кг.

Коли українцям необхідно зареєструватися на рейс Ryanair?

Якщо ви бронювали місця в літаку одразу під час покупки квитків — check-in буде доступний за 60 діб до вильоту. В іншому випадку реєстрація відкривається за 24 години до подорожі та закривається за 2 години до запланованого вильоту.

Для реєстрації на рейс вам необхідно обрати іконку "Bookings" зі своїм рейсом та обравши значок "check-in" ввести необхідні дані. За реєстрацію в аеропорту доведеться доплачувати.