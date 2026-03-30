Ryanair запустил распродажу перед Пасхой: доступные направления от 16 евро

Ирландский лоукостер Ryanair на фоне пасхальных праздников решил побаловать пассажиров новыми скидками. Компания открыла распродажу на рейсы до конца весны. Стоит поспешить, ведь акция продлится всего несколько дней.

Новая распродажа Ryanair

Предложение распространяется на рейсы с вылетом с 1 апреля до 31 мая 2026 года. Акция диж только один день — до 1 апреля.

Если долго откладывали отдых — это прекрасная возможность провести весенние праздники в Европе.

Доступные направления:

Варшава (Польша) — Салоники (Греция) от 18 евро;

Варшава (Польша) — Аликанте (Испания) от 36 евро;

Краков (Польша) — Милан (Италия) от 16 евро;

Бухарест (Румыния) — Пиза (Италия) от 23 евро;

Братислава (Словакия) — Рим (Италия) от 23 евро;

Будапешт (Венгрия) — Мальта от 23 евро.

Акционные билеты уже доступны на сайте и в приложении авиаперевозчика. Пассажирам стоит учесть, что в их стоимость не входит административный сбор.

Частые вопросы

Какую сумку украинцы могут взять на борт самолета Ryanair без доплат?

С сентября 2025 года пассажиры, путешествующие по базовому тарифу, получили возможность без доплат брать на борт сумку размером до 40 см × 30 см × 20 см весом до 10 кг.

Когда украинцам необходимо зарегистрироваться на рейс Ryanair?

Если вы бронировали места в самолете сразу при покупке билетов — check-in будет доступен за 60 суток до вылета. В противном случае регистрация открывается за 24 часа до путешествия и закрывается за 2 часа до запланированного вылета.

Для регистрации на рейс вам необходимо выбрать иконку "Bookings" со своим рейсом и выбрав значок "check-in" ввести необходимые данные. За регистрацию в аэропорту придется доплачивать.