Ryanair запустил распродажу перед Пасхой: доступные направления от 16 евро

Ryanair запустил распродажу перед Пасхой: доступные направления от 16 евро

Дата публикации 30 марта 2026 15:53
Ryanair запустил распродажу перед Пасхой: доступные направления от 16 евро
Самолет Ryanair ждет пассажиров. Фото: ryanair.com

Ирландский лоукостер Ryanair на фоне пасхальных праздников решил побаловать пассажиров новыми скидками. Компания открыла распродажу на рейсы до конца весны. Стоит поспешить, ведь акция продлится всего несколько дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Новая распродажа Ryanair

Предложение распространяется на рейсы с вылетом с 1 апреля до 31 мая 2026 года. Акция диж только один день — до 1 апреля.

Если долго откладывали отдых — это прекрасная возможность провести весенние праздники в Европе.

Доступные направления:

  • Варшава (Польша) — Салоники (Греция) от 18 евро;
  • Варшава (Польша) — Аликанте (Испания) от 36 евро;
  • Краков (Польша) — Милан (Италия) от 16 евро;
  • Бухарест (Румыния) — Пиза (Италия) от 23 евро;
  • Братислава (Словакия) — Рим (Италия) от 23 евро;
  • Будапешт (Венгрия) — Мальта от 23 евро.

Акционные билеты уже доступны на сайте и в приложении авиаперевозчика. Пассажирам стоит учесть, что в их стоимость не входит административный сбор.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как искать билеты Ryanair по Европе за 15 евро. Есть парочка малоизвестных хитростей. При обычном поиске не всегда доступны самые выгодные предложения.

Также Новини.LIVE писали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Дело в том, что некоторые аэропорты находятся далеко от крупных городов. Дорога из аэропорта может вам обойтись вам в разы дороже цены авиабилетов.

Частые вопросы

Какую сумку украинцы могут взять на борт самолета Ryanair без доплат?

С сентября 2025 года пассажиры, путешествующие по базовому тарифу, получили возможность без доплат брать на борт сумку размером до 40 см × 30 см × 20 см весом до 10 кг.

Когда украинцам необходимо зарегистрироваться на рейс Ryanair?

Если вы бронировали места в самолете сразу при покупке билетов — check-in будет доступен за 60 суток до вылета. В противном случае регистрация открывается за 24 часа до путешествия и закрывается за 2 часа до запланированного вылета.

Для регистрации на рейс вам необходимо выбрать иконку "Bookings" со своим рейсом и выбрав значок "check-in" ввести необходимые данные. За регистрацию в аэропорту придется доплачивать.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
