Літній розпродаж Ryanair: доступні напрямки та ціни на квитки

Пасажири мандрують літаком Ryanair. Фото: Pexels, Колаж: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair побалував мандрівників новим розпродажем. Компанія анонсувала акцію на рейси на червень та липень. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Італію, Іспанію та інші країни буквально "за копійки".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Червнева акція Ryanair

Розпродаж буде діяти лише до кінця доби 23 червня, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція поширюється на авіарейси з 23 червня по 31 липня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік:

Варшава (WMI) – Брюссель (Бельгія) — від 15 євро;

Варшава (WMI) – Барселона (Іспанія) — від 22 євро;

Жешув – Задар (Хорватія) — від 21 євро;

Краків – Осло (Норвегія) — від 12 євро;

Краків – Париж (Франція) — від 18 євро

Варшава (WAW) – Севілья (Іспанія) — від 24 євро;

Бухарест – Мальта — від 16 євро;

Бухарест – Задар (Хорватія)— від 17 євро;

Братислава – Мілан (Італія) — від 13 євро;

Будапешт – Ріміні (Італія) — від 14 євро;

Будапешт – Рим (Італія) — від 15 євро.

Пасажирам варто врахувати, що квитки на найбільш популярні напрямки дуже швидко розкуповують.

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У вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 40х25х20 см — без обмежень за вагою. За перевищення цих параметрів доведеться переплачувати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як зареєструватися на рейс Ryanair без доплат. Завдяки невеликій хитрості можна заощадити від 5 євро до 30 євро. Проте така гра в "рулетку з місцями" може обійтися дорого.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку максимальну кількість гаджетів можна брати із собою на борт Ryanair. Зокрема, перевізник встановив обмеження до 15 одиниць. Авіакомпанія також запровадила певні обмеження щодо перевезення павербанків.