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Главная Транспорт Ryanair запустил новую распродажу: билеты стоят от 13 евро

Ryanair запустил новую распродажу: билеты стоят от 13 евро

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 16:38
Летняя распродажа Ryanair: доступные направления и цены на билеты
Пассажиры летят на самолете Ryanair. Фото: Pexels, коллаж: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал путешественников новой распродажей. Компания объявила об акции на рейсы в июне и июле. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Италию, Испанию и другие страны буквально "за копейки".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Июньская акция Ryanair

Распродажа будет действовать только до конца суток 23 июня, поэтому пассажирам стоит поторопиться. Предложение распространяется на авиарейсы с 23 июня по 31 июля 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов в одну сторону:

  • Варшава (WMI) – Брюссель (Бельгия) — от 15 евро;
  • Варшава (WMI) – Барселона (Испания) — от 22 евро;
  • Жешув – Задар (Хорватия) — от 21 евро;
  • Краков – Осло (Норвегия) — от 12 евро;
  • Краков – Париж (Франция) — от 18 евро
  • Варшава (WAW) – Севилья (Испания) — от 24 евро;
  • Бухарест – Мальта — от 16 евро;
  • Бухарест – Задар (Хорватия) — от 17 евро;
  • Братислава – Милан (Италия) — от 13 евро;
  • Будапешт – Римини (Италия) — от 14 евро;
  • Будапешт – Рим (Италия) — от 15 евро.

Пассажирам следует учесть, что билеты на самые популярные направления раскупаются очень быстро.

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В стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь размером до 40х25х20 см — без ограничений по весу. За превышение этих параметров придется доплачивать.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как зарегистрироваться на рейс Ryanair без доплат. Благодаря небольшой хитрости можно сэкономить от 5 до 30 евро. Однако такая игра в "рулетку с местами" может обойтись дорого.

Также Новини.LIVE сообщали, какое максимальное количество гаджетов можно брать с собой на борт Ryanair. В частности, перевозчик установил ограничение до 15 единиц. Авиакомпания также ввела определенные ограничения на перевозку портативных зарядных устройств.

авиарейсы путешествие Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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