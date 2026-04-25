Ryanair скасовує рейси до та із Дубліна: що відомо

Пасажири здійснюють посадку на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Найбільша авіакомпанія Європи скорочує тисячі рейсів з одного з європейських аеропортів. Авіакомпанія Ryanair вже цього літа скоротить 10 відсотків рейсів з аеропорту Дубліна в Ірландії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Ryanair скасує рейси до та із Дубліна

У бюджетній авіакомпанії пояснили, що скорочення пов’язані не з війною в Ірані чи зростанням цін на паливо, а з чинним обмеженням пропускної спроможності аеропорту на рівні 32 мільйонів пасажирів.

"Ми не можемо інвестувати в розвиток аеропорту Дубліна, доки це обмеження не буде скасовано, а оператор аеропорту Дубліна (DAA) не розширить свої програми стимулювання розвитку", — зазначили представники лоукостера.

Авіакомпанія мала намір збільшити кількість пасажирів в дублінському аеропорту цього року на 10 відсотків, однак цього вже не відбудеться — було скасовано тисячі рейсів.

Читайте також:

Нині Ryanair виконує близько 1 000 рейсів на тиждень з Дубліна. Щороку близько 19 мільйонів пасажирів мандрували через цей аеропорт.

