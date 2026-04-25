Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ryanair скорочує рейси до популярного туристичного міста

Ryanair скорочує рейси до популярного туристичного міста

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 23:23
Ryanair скасовує рейси до та із Дубліна: що відомо
Пасажири здійснюють посадку на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Найбільша авіакомпанія Європи скорочує тисячі рейсів з одного з європейських аеропортів. Авіакомпанія Ryanair вже цього літа скоротить 10 відсотків рейсів з аеропорту Дубліна в Ірландії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Ryanair скасує рейси до та із Дубліна

У бюджетній авіакомпанії пояснили, що скорочення пов’язані не з війною в Ірані чи зростанням цін на паливо, а з чинним обмеженням пропускної спроможності аеропорту на рівні 32 мільйонів пасажирів.

"Ми не можемо інвестувати в розвиток аеропорту Дубліна, доки це обмеження не буде скасовано, а оператор аеропорту Дубліна (DAA) не розширить свої програми стимулювання розвитку", — зазначили представники лоукостера.

Авіакомпанія мала намір збільшити кількість пасажирів в дублінському аеропорту цього року на 10 відсотків, однак цього вже не відбудеться — було скасовано тисячі рейсів.

Нині Ryanair виконує близько 1 000 рейсів на тиждень з Дубліна. Щороку близько 19 мільйонів пасажирів мандрували через цей аеропорт.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів.  Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Ще Новини.LIVE повідомляли,  яку максимальну кількість гаджетів можна брати із собою на борт Ryanair. Зокрема, перевізник встановив обмеження до 15 одиниць. Авіакомпанія також запровадила певні обмеження щодо перевезення павербанків.

подорож літаки Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації