Ryanair введе в літаках плату за користування туалетом

Ryanair введе в літаках плату за користування туалетом

Дата публікації: 31 березня 2026 21:27
Ryanair введе в літаках плату за користування туалетом
Літак Ryanair чекає на пасажирів. Фото: ryanair.com

Бюджетна авіакомпанія Ryanair дозволяє мандрувати світом з обмеженим бюджетом, адже встановлює доволі демократичні ціни на квитки. Однак вартість квитка може швидко зрости, якщо ви вирішите скористатись додатковими послугами або захочете заборонювати спеціальні місця.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Irish Mirror.

Новий збір Ryanair

У соцмережах Ryanair анонсував новий збір для пасажирів під час польоту, що може зробити подорожі ще менш комфортними.

"Скоро з'явиться... плата за користування туалетом", — йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі відреагували на таку публікацію доволі неоднозначно. Один з пасажирів заявив, що братиме із собою підгузник. Інший користувач зіронізував та поцікавився, чи можна буде забронювати туалет на весь час польоту.

Дехто з мандрівників навпаки вважає новий збір гарною ідеєю. На їх думку вона запобігатиме тому, щоб люди під час польоту постійно гуляли салоном та заважали іншим.

Один з користувачів припустив, що авіакомпанія вже починає жартувати над пасажирами з нагоди 1 квітня та Дня дурня.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair скасував польоти до португальських Азорських островів, які часто порівнюють із Гаваями через чорні піщані пляжі. Через високі авіазбори тисячі мандрівників з Лондону, Брюсселя, Лісабона та Порту не зможуть відвідати острови. За туди літало щонайменше 400 000 пасажирів.

Також Новини.LIVE писали, за що Ryanair може оштрафувати одразу на 500 євро. Таке суворе покарання встановлено для тих, хто порушує дисципліну на борту. Авіакомпанія сподівається, що штраф "виступить стримуючим фактором" для викорінення неприйнятної поведінки на борту літаків.

авіарейси оплата Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
