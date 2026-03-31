Главная Транспорт Ryanair введет в самолетах плату за пользование туалетом в самолетах

Ryanair введет в самолетах плату за пользование туалетом в самолетах

Дата публикации 31 марта 2026 21:27
Ryanair введет в самолетах плату за пользование туалетом в самолетах
Самолет Ryanair ждет пассажиров. Фото: ryanair.com

Бюджетная авиакомпания Ryanair позволяет путешествовать по миру с ограниченным бюджетом, ведь устанавливает довольно демократичные цены на билеты. Однако стоимость билета может быстро вырасти, если вы решите воспользоваться дополнительными услугами или захотите запретить специальные места.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Irish Mirror.

Новый сбор Ryanair

В соцсетях Ryanair анонсировал новый сбор для пассажиров во время полета, что может сделать путешествия еще менее комфортными.

"Скоро появится... плата за пользование туалетом", — говорится в сообщении.

Пользователи сети отреагировали на такую публикацию довольно неоднозначно. Один из пассажиров заявил, что будет брать с собой подгузник. Другой пользователь сыронизировал и поинтересовался, можно ли будет забронировать туалет на все время полета.

Некоторые из путешественников наоборот считает новый сбор хорошей идеей. По их мнению она предотвратит то, чтобы люди во время полета постоянно гуляли по салону и мешали другим.

Один из пользователей предположил, что авиакомпания уже начинает шутить над пассажирами по случаю 1 апреля и Дня дурака.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair отменил полеты на португальские Азорские острова, которые часто сравнивают с Гавайями из-за черных песчаных пляжей. Из-за высоких авиасборов тысячи путешественников из Лондона, Брюсселя, Лиссабона и Порту не смогут посетить острова. За туда летало по меньшей мере 400 000 пассажиров.

Также Новини.LIVE писали, за что Ryanair может оштрафовать сразу на 500 евро. Такое суровое наказание установлено для тех, кто нарушает дисциплину на борту. Авиакомпания надеется, что штраф "выступит сдерживающим фактором" для искоренения неприемлемого поведения на борту самолетов.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
