Ryanair влітку запустить рекордну кількість рейсів з аеропортів Польщі

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 16:24
Літній розклад Ryanair — які рейси з Польщі були додані в графік
Ryanair запускає нові рейси з трьох популярних міст Польщі. Фото: Pexels, Колаж: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair розширює маршрути із польських міст Познань, Катовіце та Люблін. Авіакомпанія додала рейси до популярних пляжних напрямків Балканського півострова, Італії та Іспанії.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Читайте також:

Познань

Зазначається, що компанія додала до літнього розкладу польоти з Познані до Подгориці (Чорногорія) та Тирани (Албанія). Окрім Балканів, туристи також зможуть вигідно дістатися до ірландського аеропорту Шаннон.

Люблін 

В літньому розкладі польського Любліна з'явиться новинка — Трапані-Марсала (Сицилія). Цей курорт на західному узбережжі Італії вражає мандрівників кухнею та неймовірними пляжами. Лоукостер  також поверне рейси Барселона-Жирона (Іспанія).

Катовіце

У літній розклад Катовіце додали чотири регулярні рейси:

  • Малага (Іспанія): для поціновувачів сонячного узбережжя Коста-дель-Соль;
  • Ламеція-Терме (Італія): доступ до автентичних пляжів Калабрії;
  • Тірана (Албанія): напрямок, що стрімко набирає популярність як бюджетна альтернатива Греції;
  • Орхус (Данія): для тих, хто віддає перевагу стильному скандинавському відпочинку.

Раніше ми розповідали, що Ryanair встановив суворі правила щодо реєстрації на рейс. Компанія стягує з пасажирів плату в розмірі від 35 до 65 євро за реєстрацію на рейси в аеропорту. Таким чином доведеться додатково платити тим мандрівникам, які не встигли зареєструватися на рейс онлайн — через додаток або сайт Ryanair.

Також писали, що Ryanair звинувачують у шахрайстві. Річ у тім, що компанія на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти. Щоб не переплачувати — не варто змінювати валюту при бронюванні посадкового талона.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
