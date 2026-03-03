Літній розклад Ryanair — які рейси з Польщі були додані в графік

Ryanair запускає нові рейси з трьох популярних міст Польщі. Фото: Pexels, Колаж: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair розширює маршрути із польських міст Познань, Катовіце та Люблін. Авіакомпанія додала рейси до популярних пляжних напрямків Балканського півострова, Італії та Іспанії.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Познань

Зазначається, що компанія додала до літнього розкладу польоти з Познані до Подгориці (Чорногорія) та Тирани (Албанія). Окрім Балканів, туристи також зможуть вигідно дістатися до ірландського аеропорту Шаннон.

Люблін

В літньому розкладі польського Любліна з'явиться новинка — Трапані-Марсала (Сицилія). Цей курорт на західному узбережжі Італії вражає мандрівників кухнею та неймовірними пляжами. Лоукостер також поверне рейси Барселона-Жирона (Іспанія).

Катовіце

У літній розклад Катовіце додали чотири регулярні рейси:

Малага (Іспанія): для поціновувачів сонячного узбережжя Коста-дель-Соль;

Ламеція-Терме (Італія): доступ до автентичних пляжів Калабрії;

Тірана (Албанія): напрямок, що стрімко набирає популярність як бюджетна альтернатива Греції;

Орхус (Данія): для тих, хто віддає перевагу стильному скандинавському відпочинку.

Раніше ми розповідали, що Ryanair встановив суворі правила щодо реєстрації на рейс. Компанія стягує з пасажирів плату в розмірі від 35 до 65 євро за реєстрацію на рейси в аеропорту. Таким чином доведеться додатково платити тим мандрівникам, які не встигли зареєструватися на рейс онлайн — через додаток або сайт Ryanair.

Також писали, що Ryanair звинувачують у шахрайстві. Річ у тім, що компанія на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти. Щоб не переплачувати — не варто змінювати валюту при бронюванні посадкового талона.