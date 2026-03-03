Літній розклад Ryanair — які рейси з Польщі були додані в графік

Ryanair влітку запустить рекордну кількість рейсів з аеропортів Польщі
Популярний ірландський лоукостер Ryanair розширює маршрути із польських міст Познань, Катовіце та Люблін. Авіакомпанія додала рейси до популярних пляжних напрямків Балканського півострова, Італії та Іспанії.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.
Познань
Зазначається, що компанія додала до літнього розкладу польоти з Познані до Подгориці (Чорногорія) та Тирани (Албанія). Окрім Балканів, туристи також зможуть вигідно дістатися до ірландського аеропорту Шаннон.
Люблін
В літньому розкладі польського Любліна з'явиться новинка — Трапані-Марсала (Сицилія). Цей курорт на західному узбережжі Італії вражає мандрівників кухнею та неймовірними пляжами. Лоукостер також поверне рейси Барселона-Жирона (Іспанія).
Катовіце
У літній розклад Катовіце додали чотири регулярні рейси:
- Малага (Іспанія): для поціновувачів сонячного узбережжя Коста-дель-Соль;
- Ламеція-Терме (Італія): доступ до автентичних пляжів Калабрії;
- Тірана (Албанія): напрямок, що стрімко набирає популярність як бюджетна альтернатива Греції;
- Орхус (Данія): для тих, хто віддає перевагу стильному скандинавському відпочинку.
Раніше ми розповідали, що Ryanair встановив суворі правила щодо реєстрації на рейс. Компанія стягує з пасажирів плату в розмірі від 35 до 65 євро за реєстрацію на рейси в аеропорту. Таким чином доведеться додатково платити тим мандрівникам, які не встигли зареєструватися на рейс онлайн — через додаток або сайт Ryanair.
Також писали, що Ryanair звинувачують у шахрайстві. Річ у тім, що компанія на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти. Щоб не переплачувати — не варто змінювати валюту при бронюванні посадкового талона.
