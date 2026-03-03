Видео
Ryanair порадует украинцев количеством рейсов из аэропортов Польши

Ryanair порадует украинцев количеством рейсов из аэропортов Польши

Дата публикации 3 марта 2026 16:24
Летнее расписание Ryanair — какие новые рейсы в Италию и Испанию появятся
Ryanair запускает новые рейсы из трех популярных городов Польши. Фото: Pexels, Колаж: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair расширяет маршруты из польских городов Познань, Катовице и Люблин. Авиакомпания добавила в летнее расписание рейсы в популярные пляжные направления Балканского полуострова, Италии и Испании.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал Dovkola Media.

Познань

Отмечается, что компания добавила к летнему расписанию полеты из Познани в Подгорицу (Черногория) и Тирану (Албания). Кроме Балкан, туристы также смогут выгодно добраться до ирландского аэропорта Шаннон.

Люблин

В летнем расписании польского Люблина появится новинка — Трапани-Марсала (Сицилия). Этот курорт на западном побережье Италии поражает путешественников кухней и невероятными пляжами. Лоукостер также вернет рейсы Барселона-Жирона (Испания).

Катовице

В летнее расписание Катовице добавили четыре регулярных рейса:

  • Малага (Испания): для ценителей солнечного побережья Коста-дель-Соль;
  • Ламеция-Терме (Италия): доступ к аутентичным пляжам Калабрии;
  • Тирана (Албания): стремительно набирающее популярность направление как бюджетная альтернатива Греции;
  • Орхус (Дания): для тех, кто предпочитает стильный скандинавский отдых.

Ранее мы рассказывали, что Ryanair установил строгие правила относительно регистрации на рейс. Компания взимает с пассажиров плату в размере от 35 до 65 евро за регистрацию на рейсы в аэропорту. Таким образом придется дополнительно платить тем путешественникам, которые не успели зарегистрироваться на рейс онлайн — через приложение или сайт Ryanair.

Также писали, что Ryanair обвиняют в мошенничестве. Дело в том, что компания на своем веб-сайте завышает цены на бронирование билетов при изменении валюты. Чтобы не переплачивать - не стоит менять валюту при бронировании посадочного талона.

Польша авиарейсы самолет путешествие Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
