Летнее расписание Ryanair — какие новые рейсы в Италию и Испанию появятся

Популярный ирландский лоукостер Ryanair расширяет маршруты из польских городов Познань, Катовице и Люблин. Авиакомпания добавила в летнее расписание рейсы в популярные пляжные направления Балканского полуострова, Италии и Испании.

Познань

Отмечается, что компания добавила к летнему расписанию полеты из Познани в Подгорицу (Черногория) и Тирану (Албания). Кроме Балкан, туристы также смогут выгодно добраться до ирландского аэропорта Шаннон.

Люблин

В летнем расписании польского Люблина появится новинка — Трапани-Марсала (Сицилия). Этот курорт на западном побережье Италии поражает путешественников кухней и невероятными пляжами. Лоукостер также вернет рейсы Барселона-Жирона (Испания).

Катовице

В летнее расписание Катовице добавили четыре регулярных рейса:

Малага (Испания): для ценителей солнечного побережья Коста-дель-Соль;

Ламеция-Терме (Италия): доступ к аутентичным пляжам Калабрии;

Тирана (Албания): стремительно набирающее популярность направление как бюджетная альтернатива Греции;

Орхус (Дания): для тех, кто предпочитает стильный скандинавский отдых.

