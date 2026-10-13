Розпродаж квитків на літак Ryanair: акція на ці рейси діятиме лише декілька днів

Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair побалував пасажирів новим розпродажем. Компанія анонсувала акцію на рейси на осінь та зиму. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Італію, Францію та інші країни буквально "за копійки".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Розпродаж Ryanair

Розпродаж буде діяти лише кілька днів, до кінця доби 15 жовтня, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція поширюється на авіарейси з 15 жовтня по 17 грудня 2026 року.

Квитки на найбільш популярні напрямки дуже швидко розкуповують.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік:

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Варшава-Модлін – Мілан (Бергамо) – від 17 євро;

Варшава-Модлін – Париж (Бове) – від 20 євро;

Варшава-Шопен – Болонья – від 25 євро;

Варшава-Шопен – Севілья – від 30 євро;

Краків – Відень – від 16 євро;

Краків – Софія – від 19 євро;

Бухарест – Болонья – від 17 євро;

Бухарест – Венеція (Тревізо) – від 20 євро;

Будапешт – Венеція (Марко Поло) – від 15 євро;

Будапешт – Варшава-Модлін – від 21 євро;

Будапешт – Барі – від 22 євро;

Братислава – Атени – від 24 євро;

Братислава – Рим (Чампіно) – від 24 євро.

У вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 40х25х20 см — без обмежень за вагою. За перевищення цих параметрів доведеться переплачувати в аеропорту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair розширив графік польотів з одного з найзавантаженіших міст Великої Британії. Лоукостер додав одразу 6 нових маршрутів з аеропорту Ліверпуля. Вже цієї зими компанія здійснюватиме додаткові рейси до популярних міст Європи.

ʼТакож Новини.LIVE писали, що вже цієї зими Ryanair скасує 550 000 місць до Естонії та Литви. Відповідне рішення було прийнято у зв’язку зі зростанням аеропортових зборів у цих двох країнах. Натомість компанія вирішила збільшити пропускну спроможність до Іспанії та Італії.