Распродажа авиабилетов Ryanair: акция на эти рейсы продлится всего несколько дней

Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал пассажиров новой распродажей. Компания объявила об акции на рейсы на осень и зиму. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Италию, Францию и другие страны буквально "за копейки".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Распродажа Ryanair

Распродажа продлится всего несколько дней, до конца суток 15 октября, поэтому пассажирам стоит поторопиться. Предложение распространяется на авиарейсы с 15 октября по 17 декабря 2026 года.

Билеты на самые популярные направления очень быстро раскупают.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов в одну сторону:

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Варшава-Модлин – Милан (Бергамо) – от 17 евро;

Варшава-Модлин – Париж (Бове) – от 20 евро;

Варшава-Шопен – Болонья – от 25 евро;

Варшава-Шопен – Севилья – от 30 евро;

Краков – Вена – от 16 евро;

Краков – София – от 19 евро;

Бухарест – Болонья – от 17 евро;

Бухарест – Венеция (Тревизо) – от 20 евро;

Будапешт – Венеция (Марко Поло) – от 15 евро;

Будапешт – Варшава-Модлин – от 21 евро;

Будапешт – Бари – от 22 евро;

Братислава – Афины – от 24 евро;

Братислава – Рим (Чампино) – от 24 евро.

В стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь размером до 40х25х20 см — без ограничений по весу. За превышение этих параметров придется доплачивать в аэропорту.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair расширил расписание рейсов из одного из самых загруженных городов Великобритании. Лоукостер добавил сразу 6 новых маршрутов из аэропорта Ливерпуля. Уже этой зимой компания будет выполнять дополнительные рейсы в популярные города Европы.

Также Новини.LIVE писали, что уже этой зимой Ryanair отменит 550 000 мест в Эстонию и Литву. Соответствующее решение было принято в связи с ростом аэропортовых сборов в этих двух странах. Вместо этого компания решила увеличить пропускную способность в Испанию и Италию.