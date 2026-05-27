Розпродаж Ryanair: доступні рейси у червні

Подорож літаком Ryanair. Фото: Новини.LIVE, Ryanair. Колаж: Новини.LIVE.

Ірландський лоукостер Ryanair наприкінці весни запустив нову акцію для мандрівників. Компанія відкрила розпродаж на рейси на червень. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати курорти та міста Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Червнева акція Ryanair

Розпродаж буде діяти лише до 30 травня включно, тому варто поспішити. Він діє на авіарейси з 1 по 30 червня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів:

Братислава (Словаччина) — Салоніки (Греція)/ Мілан (Мальпенса) — від 18 євро;

Краків (Польща) — Венеція (Італія)/Рига (Латвія) — від 24 євро;

Бухарест (Румунія) — Меммінген (Німеччина)/Барселона (Іспанія) — від 23 євро;

Будапешт (Угорщина) — Гетеборг (Швеція)/Рим (Італія) — від 18 євро;

Квитки на найбільш популярні напрямки розлітаються дуже швидко.

Читайте також:

Пасажирам варто пам'ятати, що у вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 40х25х20 см. За багаж та додаткові послуги мандрівникам доведеться доплатити.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.

Також Новини.LIVE писали, що восени Ryanair розширить авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири зможуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.