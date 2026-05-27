Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ryanair влаштував гарячий розпродаж: куди можна вигідно полетіти

Ryanair влаштував гарячий розпродаж: куди можна вигідно полетіти

Ua ru
Дата публікації: 27 травня 2026 17:13
Розпродаж Ryanair: доступні рейси у червні
Подорож літаком Ryanair. Фото: Новини.LIVE, Ryanair. Колаж: Новини.LIVE.

Ірландський лоукостер Ryanair наприкінці весни запустив нову акцію для мандрівників. Компанія відкрила розпродаж на рейси на червень. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати курорти та міста Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Червнева акція Ryanair

Розпродаж буде діяти лише до 30 травня включно, тому варто поспішити. Він діє на авіарейси з 1 по 30 червня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів: 

  • Братислава (Словаччина) — Салоніки (Греція)/ Мілан (Мальпенса) — від 18 євро;
  • Краків (Польща) — Венеція (Італія)/Рига (Латвія) — від 24 євро;
  • Бухарест (Румунія) — Меммінген (Німеччина)/Барселона (Іспанія) — від 23 євро;
  • Будапешт (Угорщина) — Гетеборг (Швеція)/Рим (Італія) — від 18 євро;

Квитки на найбільш популярні напрямки розлітаються дуже швидко. 

Читайте також:

Пасажирам варто пам'ятати, що у вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 40х25х20 см. За багаж та додаткові послуги мандрівникам доведеться доплатити. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.

Також Новини.LIVE писали, що восени Ryanair розширить авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири зможуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.

авіарейси літак Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації