Распродажа Ryanair: доступные рейсы в июне

Ирландский лоукостер Ryanair в конце весны запустил новую акцию для путешественников. Компания открыла распродажу на рейсы на июнь. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить курорты и города Европы.

Июньская акция Ryanair

Распродажа будет действовать только до 30 мая включительно, поэтому стоит поспешить. Она действует на авиарейсы с 1 по 30 июня 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов:

Братислава (Словакия) — Салоники (Греция)/ Милан (Мальпенса) — от 18 евро;

Краков (Польша) — Венеция (Италия)/Рига (Латвия) — от 24 евро;

Бухарест (Румыния) — Мемминген (Германия)/Барселона (Испания) — от 23 евро;

Будапешт (Венгрия) — Гетеборг (Швеция)/Рим (Италия) — от 18 евро;

Билеты на наиболее популярные направления разлетаются очень быстро.

Пассажирам следует помнить, что в стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь размерами до 40х25х20 см. За багаж и дополнительные услуги путешественникам придется доплатить.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, которые являются хабами Ryanair, находятся далеко от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам полет.

