Ryanair влаштував гарячий розпродаж авіаквитків з аеропортів Польщі

Дата публікації: 14 квітня 2026 18:39
Новий розпродаж Ryanair: українцям стане вигідніше літати Європою
Літак Ryanair очікує пасажирів. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair побалував мандрівників новими знижками. Компанія відкрила розпродаж на рейси на весну та літо. У пасажирів з'явилась можливість "за копійки" побувати у популярних містах Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Вигідна акція від Ryanair

Акція Ryanair "Утечи від буденності" буде діяти до 30 квітня включно. Вона поширюється на авіарейси з 15 квітня по 30 червня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів: 

  • Будапешт — Мілан від 14 євро;
  • Краків — Дубровник від 15 євро;
  • Бухарест — Болонья від 15 євро ;
  • Братислава — Задар від 15 євро;
  • Варшава (Модлін) — Мадрид від 25 євро.

Акційні квитки вже доступні на сайті та в додатку авіаперевізника. Пасажирам варто врахувати, що у їх вартість не входить адміністративний збір.

Посадкові талони на популярні напрямки розлітаються дуже швидко. Щоб не доплачувати в аеропорту за багаж, пасажирам варто пам'ятати, що без доплат пасажири Ryanair можуть взяти з собою особисті речі розміром до 40 × 30 × 20 см.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair цього року може збільшити розміри ручної поклажі. Зокрема, у січні 2026 року Європейський парламент ухвалив рішення надати всім пасажирам право перевозити ще невелику сумку на додаток до вже дозволеної ручної поклажі. Зміни торкнуться переважної більшості короткомагістральних рейсів Ryanair.

Також Новини.LIVE писали, за що Ryanair може оштрафувати одразу на 500 євро. Таке суворе покарання встановлено для тих, хто порушує дисципліну на борту. Авіакомпанія сподівається, що штраф "виступить стримуючим фактором" для викорінення неприйнятної поведінки на борту літаків.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
