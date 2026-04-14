Новая распродажа Ryanair: украинцам станет выгоднее летать по Европе

Самолет Ryanair ожидает пассажиров. Фото: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair побаловал путешественников новыми скидками. Компания открыла распродажу на рейсы на весну и лето. У пассажиров появилась возможность "за копейки" побывать в популярных городах Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Выгодная акция от Ryanair

Акция Ryanair "Убеги от обыденности" будет действовать до 30 апреля включительно. Она распространяется на авиарейсы с 15 апреля по 30 июня 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов:

Будапешт — Милан от 14 евро;

Краков — Дубровник от 15 евро;

Бухарест — Болонья от 15 евро;

Братислава — Задар от 15 евро;

Варшава (Модлин) — Мадрид от 25 евро.

Акционные билеты уже доступны на сайте и в приложении авиаперевозчика. Пассажирам стоит учесть, что в их стоимость не входит административный сбор.

Читайте также:

Посадочные талоны на популярные направления разлетаются очень быстро. Чтобы не доплачивать в аэропорту за багаж, пассажирам стоит помнить, что без доплат пассажиры Ryanair могут взять с собой личные вещи размером до 40 × 30 × 20 см.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair в этом году может увеличить размеры ручной клади. В частности, в январе 2026 года Европейский парламент принял решение предоставить всем пассажирам право перевозить еще небольшую сумку в дополнение к уже разрешенной ручной клади. Изменения коснутся подавляющего большинства короткомагистральных рейсов Ryanair.

Также Новини.LIVE писали, за что Ryanair может оштрафовать сразу на 500 евро. Такое суровое наказание установлено для тех, кто нарушает дисциплину на борту. Авиакомпания надеется, что штраф "выступит сдерживающим фактором" для искоренения неприемлемого поведения на борту самолетов.