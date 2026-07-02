Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ryanair та Wizz Air можуть запровадити суворі правила: що варто знати пасажирам

Ryanair та Wizz Air можуть запровадити суворі правила: що варто знати пасажирам

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 07:32
Політ Ryanair та Wizz Air: компанії можуть змінити правила
Літаки Ryanair та Wizz Air. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair та угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air мають намір запровадити більш суворі вимоги щодо посадкових талонів та правил реєстрації на рейси. Це пов'язано із тим, що протягом літніх канікул очікується зростання кількості пасажирів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Ryanair

Прагнення зменшити затори в аеропортах, тенденція до відмови від паперової документації та орієнтовані на мобільні пристрої екосистеми подорожей сприяли запровадженню більш суворих правил.

Ryanair повністю перейшов на цифрову модель реєстрації на рейс. Після завершення реєстрації на рейс посадкові талони завантажуються у мобільному додатку. Квитки перевіряють на пунктах контролю безпеки та біля виходів на посадку.

Wizz Air

Пасажири Wizz Air також користуються електронними посадковими талонами, але терміни реєстрації суворо контролюються. Check-in закривається за три години до вильоту.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів.  Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air облаштує літаки Starlink. Компанія стане єдиним лоукостером в Європі, в літаках якого буде доступний швидкісний інтернет. На частині рейсів пасажири зможуть дивитися кіно та спілкуватися з рідними онлайн вже у 2027 році.

авіарейси літак Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації