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Главная Транспорт Ryanair и Wizz Air могут ввести строгие правила: что нужно знать пассажирам

Ryanair и Wizz Air могут ввести строгие правила: что нужно знать пассажирам

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 07:32
Рейсы Ryanair и Wizz Air: компании могут изменить правила
Самолеты Ryanair и Wizz Air. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair и венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air намерены ввести более строгие требования к посадочным талонам и правилам регистрации на рейсы. Это связано с тем, что в период летних каникул ожидается рост числа пассажиров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Ryanair

Стремление уменьшить заторы в аэропортах, тенденция к отказу от бумажной документации и ориентированные на мобильные устройства экосистемы путешествий способствовали введению более строгих правил.

Ryanair полностью перешла на цифровую модель регистрации на рейс. После завершения регистрации на рейс посадочные талоны загружаются в мобильное приложение. Билеты проверяются на пунктах контроля безопасности и у выходов на посадку.

Wizz Air

Пассажиры Wizz Air также пользуются электронными посадочными талонами, но сроки регистрации строго контролируются. Регистрация закрывается за три часа до вылета.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на побережье Адриатического моря.

Также Новини.LIVE сообщали, что Wizz Air оснастит самолеты Starlink. Компания станет единственным лоукостером в Европе, в самолетах которого будет доступен высокоскоростной интернет. На части рейсов пассажиры смогут смотреть фильмы и общаться с близкими онлайн уже в 2027 году.

авиарейсы самолет Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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