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Головна Транспорт Ryanair та TUI: через які продукти та напої пасажирів не пустять в літак

Ryanair та TUI: через які продукти та напої пасажирів не пустять в літак

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 16:25
Політ з Ryanair та TUI: які напої та продукти суворо забороняється брати із собою
Літаки Ryanair та TUI. Фото: pexels.com, tuigroup.com. Колаж: Новини.LIVE

Українці активно планують відпочинок за кордоном. Проте багато хто не здогадується, що певні продукти можуть бути заборонені до перевезення на борту літаків деяких авіакомпаній. Їх навіть можуть конфіскувати під час проходження контролю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

TUI

Пасажири TUI, які подорожують на далекомагістральних рейсах тривалістю сім годин і більше — харчуються на борту, вартість страв та напоїв включена у вартість квитка. На коротших маршрутах їжу та напої можна придбати в бортовому кафе.

Мандрівники можуть брати з собою на борт власну їжу, однак TUI попереджає, що бортпровідники не мають можливості охолоджувати або розігрівати їжу, принесену з дому, за винятком розігрівання дитячих пляшечок у разі необхідності. Пасажирам суворо забороняється вживати алкоголь, який вони взяли із собою.

Ryanair

Ryanair дозволяє пасажирам брати з собою на борт власну їжу та безалкогольні напої.

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Проте мандрівникам не можна брати на борт гарячі напої та алкоголь, навіть той, який був придбаний в магазинах безмитної торгівлі. На борту можна вживати лише алкогольні напої, що подаються авіакомпанією.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів.  Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Також Новини.LIVE писали, що восени Ryanair розширить авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири зможуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.

авіарейси подорож Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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