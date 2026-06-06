Полет с Ryanair и TUI: какие напитки и продукты строго запрещается брать с собой

Самолеты Ryanair и TUI. Фото: pexels.com, tuigroup.com

Украинцы активно планируют отдых за границей. Однако многие не догадываются, что определенные продукты могут быть запрещены к перевозке на борту самолетов некоторых авиакомпаний. Их даже могут конфисковать во время прохождения контроля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

TUI

Пассажиры TUI, которые путешествуют на дальнемагистральных рейсах продолжительностью семь часов и более — питаются на борту, стоимость блюд и напитков включена в стоимость билета. На более коротких маршрутах еду и напитки можно приобрести в бортовом кафе.

Путешественники могут брать с собой на борт собственную еду, однако TUI предупреждает, что бортпроводники не имеют возможности охлаждать или разогревать пищу, принесенную из дома, за исключением разогрева детских бутылочек в случае необходимости. Пассажирам строго запрещается употреблять алкоголь, который они взяли с собой.

Ryanair

Ryanair позволяет пассажирам брать с собой на борт собственную еду и безалкогольные напитки.

Читайте также:

Однако путешественникам нельзя брать на борт горячие напитки и алкоголь, даже тот, который был приобретен в магазинах беспошлинной торговли. На борту можно употреблять только алкогольные напитки, которые подаются авиакомпанией.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Также Новини.LIVE писали, что осенью Ryanair расширит авиабазу в Братиславе еще одним, четвертым самолетом B737. Пассажиры смогут выгодно летать в Пафос, Тирану, Турин и Варшаву. Билеты уже доступны на сайте и в приложении перевозчика. Цены на рейсы стартуют от 29,99 евро.