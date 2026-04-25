Ryanair сокращает рейсы в популярный туристический город

Ryanair сокращает рейсы в популярный туристический город

Дата публикации 25 апреля 2026 23:23
Ryanair отменяет рейсы в и из Дублина: что известно
Пассажиры совершают посадку на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Крупнейшая авиакомпания Европы сокращает тысячи рейсов из одного из европейских аэропортов. Авиакомпания Ryanair уже этим летом сократит 10 процентов рейсов из аэропорта Дублина в Ирландии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Ryanair отменит рейсы в и из Дублина

В бюджетной авиакомпании объяснили, что сокращения связаны не с войной в Иране или ростом цен на топливо, а с действующим ограничением пропускной способности аэропорта на уровне 32 миллионов пассажиров.

"Мы не можем инвестировать в развитие аэропорта Дублина, пока это ограничение не будет отменено, а оператор аэропорта Дублина (DAA) не расширит свои программы стимулирования развития", — отметили представители лоукостера.

Авиакомпания намеревалась увеличить количество пассажиров в дублинском аэропорту в этом году на 10 процентов, однако этого уже не произойдет — были отменены тысячи рейсов.

Сейчас Ryanair выполняет около 1 000 рейсов в неделю из Дублина. Ежегодно около 19 миллионов пассажиров путешествовали через этот аэропорт.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Еще Новини.LIVE сообщали, какое максимальное количество гаджетов можно брать с собой на борт Ryanair. В частности, перевозчик установил ограничение до 15 единиц. Авиакомпания также ввела определенные ограничения по перевозке павербанков.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
