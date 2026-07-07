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Головна Транспорт Ryanair скоригував розклад до популярного аеропорту Польщі

Ryanair скоригував розклад до популярного аеропорту Польщі

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 16:36
Ryanair скасував 7 рейсів з Катовіце: список напрямків
Ryanair змінив зимовий розклад. Фото: Новини.LIVE, Katowice Airport. Колаж: Katowice Airport

Ірландський лоукостер Ryanair вносить суттєві зміни у розклад одного з аеропортів Польщі. Компанія вилучила сім рейсів із зимового графіку аеропорту Катовіце. Таке рішення авіакомпанія прийняла після нещодавньої заяви про нібито розширення своєї присутності в Польщі.

Про це повідомляє Fakt, передає Новини.LIVE

Ryanair скоригував розклад до Польщі

Пасажири лоукостера звернули увагу на зміни в системі бронювання. З пропозиції зникли рейси, які ще днем раніше були доступні для бронювання на зимовий сезон.

Зокрема, Ryanair скасував 7 рейсів з Катовіце:

  • Трапані (Італія);
  • Реджо-ді-Калабрія (Італія);
  • Будапешт (Угорщина);
  • Брюссель (Бельгія);
  • Тирану (Албанія);
  • Орхус (Данія);
  • Осло (Норвегія).

Цікаво, що також були скасовані польоти до Орхуса та Тирани. Обидва маршрути були запущені лише на початку червня, тому їхнє швидке скасування виявилося несподіваним.

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Ще недавно авіакомпанія оприлюднила амбітні плани щодо своєї діяльності в Польщі. Серед аеропортів, які розглядалися як бази для розміщення нових літаків, був не лише Пирзовіце, а також Гданськ.

Керівник польського відділення Ryanair Міхал Качмажик раніше заявляв, що взимку авіакомпанія могла б розмістити нові літаки у трьох польських аеропортах. Проте судячи зі скорочення рейсів, компанія скоригувала свої попередні плани.

Тим, хто вже встиг придбати квитки на зиму на ці напрямки, авіакомпанія має надіслати сповіщення на електронну пошту з пропозицією безкоштовно змінити маршрут або компенсувати їх вартість.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як зареєструватися на рейс Ryanair без доплат. Завдяки невеликій хитрості можна заощадити від 5 євро до 30 євро. Проте така гра в "рулетку з місцями" може обійтися дорого. 

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів.  Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Польща авіарейси Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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