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Главная Транспорт Ryanair скорректировал расписание рейсов в популярный аэропорт Польши

Ryanair скорректировал расписание рейсов в популярный аэропорт Польши

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 16:36
Ryanair отменил 7 рейсов из Катовице: список направлений
Ryanair изменила зимнее расписание. Фото: Новини.LIVE, Katowice Airport. Коллаж: Katowice Airport

Ирландский лоукостер Ryanair вносит существенные изменения в расписание одного из аэропортов Польши. Компания исключила семь рейсов из зимнего расписания аэропорта Катовице. Такое решение авиакомпания приняла после недавнего заявления о якобы расширении своего присутствия в Польше.

Об этом сообщает Fakt, передает Новини.LIVE.

Ryanair скорректировал расписание рейсов в Польшу

Пассажиры лоукостера обратили внимание на изменения в системе бронирования. Из предложения исчезли рейсы, которые еще днем ранее были доступны для бронирования на зимний сезон.

В частности, Ryanair отменил 7 рейсов из Катовице:

  • Трапани (Италия);
  • Реджо-ди-Калабрия (Италия);
  • Будапешт (Венгрия);
  • Брюссель (Бельгия);
  • Тирану (Албания);
  • Орхус (Дания);
  • Осло (Норвегия).

Интересно, что также были отменены рейсы в Орхус и Тирану. Оба маршрута были запущены лишь в начале июня, поэтому их быстрая отмена оказалась неожиданной.

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Еще недавно авиакомпания обнародовала амбициозные планы относительно своей деятельности в Польше. Среди аэропортов, которые рассматривались в качестве баз для размещения новых самолетов, был не только Пирзовице, но и Гданьск.

Руководитель польского отделения Ryanair Михал Качмажик ранее заявлял, что зимой авиакомпания могла бы разместить новые самолеты в трех польских аэропортах. Однако, судя по сокращению рейсов, компания скорректировала свои предыдущие планы.

Тем, кто уже успел приобрести билеты на зиму по этим направлениям, авиакомпания должна отправить уведомление на электронную почту с предложением бесплатно изменить маршрут или компенсировать их стоимость.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как зарегистрироваться на рейс Ryanair без доплат. Благодаря небольшой хитрости можно сэкономить от 5 до 30 евро. Однако такая игра в "рулетку с местами" может обойтись дорого.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на побережье Адриатического моря.

Польша авиарейсы Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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