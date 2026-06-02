Ryanair скоротив карту польотів: до яких міст Європи вже не можна вигідно літати

Політ в літаку Ryanair. Фото: Pexels.

Популярний ірландський лоукостер Ryanair пропонує пасажирам доступні ціни на квитки. Проте за останній рік компанія суттєво скоротила карту польотів. Авіаперевізник пішов на такий крок через низку чинників, зокрема, й високі податки та збори в аеропортах.

Про міста Європи, куди більше не літає Ryanair розповідає The Sun, передає Новини.LIVE.

Іспанія

Авіакомпанія Ryanair повністю скасувала п’ять маршрутів через підвищення тарифів для авіакомпаній з боку Aena (державного оператора в Іспанії"

Ryanair більше не здійснює рейсів до Астурії на північному заході країни, а також до міста Херес в Андалусії, а також міст Вальядолід, Віго та Тенеріфе.

Франція

Авіакомпанія Ryanair скасувала два маршрути до Франції. Перший — до Клермон-Феррана в регіоні Овернь, оточеному горами та розташованому за дві години їзди від Ліона. Другий — до Страсбурга, який називають "столицею Різдва".

Німеччина

У Німеччині авіакомпанія Ryanair скасувала рейси до відомого серед футбольних фанатів міста Дортмунда. Лоукостер також більше не здійснює рейси до Лейпцига — міста, де розташовано безліч галерей, музеїв та концертних залів. Воно також відоме своїми історичними зв’язками з класичною музикою.

Португалія та Данія

Ryanair скасувала рейси до португальського Понта-Делгада — столиці острова Терсейра в архіпелазі Азорських островів.

У Данії авіакомпанія Ryanair більше не здійснює рейсів до Біллунда — "батьківщини Lego" та популярного тематичного парку. Ще одним містом, куди бюджетна авіакомпанія більше не літає, є Ольборг на півночі країни.

