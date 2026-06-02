Головна Транспорт Ryanair скасував сотні рейсів по Європі: куди більше не можна полетіти

Дата публікації: 2 червня 2026 12:45
Ryanair скоротив карту польотів: до яких міст Європи вже не можна вигідно літати
Політ в літаку Ryanair. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair пропонує пасажирам доступні ціни на квитки. Проте за останній рік компанія суттєво скоротила карту польотів. Авіаперевізник пішов на такий крок через низку чинників, зокрема, й високі податки та збори в аеропортах.

Про міста Європи, куди більше не літає Ryanair розповідає The Sun, передає Новини.LIVE.

Іспанія

Авіакомпанія Ryanair повністю скасувала п’ять маршрутів через підвищення тарифів для авіакомпаній з боку Aena (державного оператора в Іспанії"

Ryanair більше не здійснює рейсів до Астурії на північному заході країни, а також до міста Херес в Андалусії, а також міст Вальядолід, Віго та Тенеріфе.

Франція

Авіакомпанія Ryanair скасувала два маршрути до Франції. Перший — до Клермон-Феррана в регіоні Овернь, оточеному горами та розташованому за дві години їзди від Ліона. Другий — до Страсбурга, який називають "столицею Різдва".

Німеччина

У Німеччині авіакомпанія Ryanair скасувала рейси до відомого серед футбольних фанатів міста Дортмунда. Лоукостер також більше не здійснює рейси до Лейпцига — міста, де розташовано безліч галерей, музеїв та концертних залів. Воно також відоме своїми історичними зв’язками з класичною музикою.

Португалія та Данія

Ryanair скасувала рейси до португальського Понта-Делгада — столиці острова Терсейра в архіпелазі Азорських островів.

У Данії авіакомпанія Ryanair більше не здійснює рейсів до Біллунда — "батьківщини Lego" та популярного тематичного парку. Ще одним містом, куди бюджетна авіакомпанія більше не літає, є Ольборг на півночі країни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів.  Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Ще Новини.LIVE повідомляли,  яку максимальну кількість гаджетів можна брати із собою на борт Ryanair. Зокрема, перевізник встановив обмеження до 15 одиниць. Авіакомпанія також запровадила певні обмеження щодо перевезення павербанків.

авіарейси подорож Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
