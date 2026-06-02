Україна
Главная Транспорт Ryanair отменил сотни рейсов по Европе: куда больше нельзя улететь

Дата публикации 2 июня 2026 12:45
Ryanair сократил карту полетов: в какие города Европы уже нельзя выгодно летать
Полет в самолете Ryanair. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair предлагает пассажирам доступные цены на билеты. Однако за последний год компания существенно сократила карту полетов. Авиаперевозчик пошел на такой шаг из-за ряда факторов, в частности, и высоких налогов и сборов в аэропортах.

О городах Европы, куда больше не летает Ryanair рассказывает The Sun, передает Новини.LIVE.

Испания

Авиакомпания Ryanair полностью отменила пять маршрутов из-за повышения тарифов для авиакомпаний со стороны Aena (государственного оператора в Испании"

Ryanair больше не осуществляет рейсов в Астурию на северо-западе страны, а также в город Херес в Андалусии, а также городов Вальядолид, Виго и Тенерифе.

Франция

Авиакомпания Ryanair отменила два маршрута во Францию. Первый — в Клермон-Ферран в регионе Овернь, окруженном горами и расположенном в двух часах езды от Лиона. Второй — в Страсбург, который называют "столицей Рождества".

Германия

В Германии авиакомпания Ryanair отменила рейсы в известный среди футбольных фанатов город Дортмунд. Лоукостер также больше не осуществляет рейсы в Лейпциг — город, где расположено множество галерей, музеев и концертных залов. Он также известен своими историческими связями с классической музыкой.

Португалия и Дания

Ryanair отменила рейсы в португальский Понта-Делгада - столицу острова Терсейра в архипелаге Азорских островов.

В Дании авиакомпания Ryanair больше не осуществляет рейсов в Биллунда — "родину Lego" и популярного тематического парка. Еще одним городом, куда бюджетная авиакомпания больше не летает, является Ольборг на севере страны.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Еще Новини.LIVE сообщали, какое максимальное количество гаджетов можно брать с собой на борт Ryanair. В частности, перевозчик установил ограничение до 15 единиц. Авиакомпания также ввела определенные ограничения по перевозке павербанков.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
