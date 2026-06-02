Ryanair сократил карту полетов: в какие города Европы уже нельзя выгодно летать

Популярный ирландский лоукостер Ryanair предлагает пассажирам доступные цены на билеты. Однако за последний год компания существенно сократила карту полетов. Авиаперевозчик пошел на такой шаг из-за ряда факторов, в частности, и высоких налогов и сборов в аэропортах.

О городах Европы, куда больше не летает Ryanair рассказывает The Sun.

Испания

Авиакомпания Ryanair полностью отменила пять маршрутов из-за повышения тарифов для авиакомпаний со стороны Aena (государственного оператора в Испании"

Ryanair больше не осуществляет рейсов в Астурию на северо-западе страны, а также в город Херес в Андалусии, а также городов Вальядолид, Виго и Тенерифе.

Франция

Авиакомпания Ryanair отменила два маршрута во Францию. Первый — в Клермон-Ферран в регионе Овернь, окруженном горами и расположенном в двух часах езды от Лиона. Второй — в Страсбург, который называют "столицей Рождества".

Германия

В Германии авиакомпания Ryanair отменила рейсы в известный среди футбольных фанатов город Дортмунд. Лоукостер также больше не осуществляет рейсы в Лейпциг — город, где расположено множество галерей, музеев и концертных залов. Он также известен своими историческими связями с классической музыкой.

Португалия и Дания

Ryanair отменила рейсы в португальский Понта-Делгада - столицу острова Терсейра в архипелаге Азорских островов.

В Дании авиакомпания Ryanair больше не осуществляет рейсов в Биллунда — "родину Lego" и популярного тематического парка. Еще одним городом, куда бюджетная авиакомпания больше не летает, является Ольборг на севере страны.

