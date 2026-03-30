Ryanair отменил 6 рейсов в популярный курорт Европы

Самолет Ryanair в аэропорту ждет пассажиров. Фото: ryanair.com

Известная бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair предупредила пассажиров об изменении расписания. Лоукостер принял решение отменить рейсы на популярный курорт. Речь идет о португальских Азорских островах, которые часто сравнивают с Гавайями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Ryanair отменил часть рейсов в Португалию

С 29 марта 2026 года Ryanair прекратил все рейсы на Азорские острова и обратно. Этот популярный курорт славятся своими великолепными пляжами и пышной зеленью. Авиакомпания пошла на такой шаг из-за резкого повышения авиационных сборов. Франция сразу на 120-процентов повысила налоги и ввела новый туристический сбор.

Компания отменила 6 рейсов, которые ежегодно перевозили примерно 400 000 пассажиров.

"Мы разочарованы тем, что французская аэропортовая монополия ANA продолжает повышать португальские аэропортовые сборы, чтобы набить свои карманы, за счет португальского туризма и рабочих мест —особенно на португальских островах", — сказал главный коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннес.

Авиакомпания заявила, что у нее не осталось другого выбора, как перебазировать свои самолеты в более выгодные аэропорты в других регионах Европы.

Из-за высоких налогов тысячи путешественников из Лондона, Брюсселя, Лиссабона и Порту больше не смогут выгодно добраться до Азорских островов.

Эти девять вулканических островов известны своей нетронутой красотой, в частности ярко-зелеными холмами и черными песчаными пляжами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair отменил из летнего графика рейсы в латвийскую Ригу. Из-за резкого роста сборов за управление воздушным движением компания перенаправила свои мощности в другие европейские страны. Лоукостер увеличил количество рейсов в аэропортах Венгрии, Словакии, Польши и Албании.

Также Новини.LIVE писали, за что Ryanair может оштрафовать сразу на 500 евро. Такое суровое наказание установлено для тех, кто нарушает дисциплину на борту. Авиакомпания надеется, что штраф "выступит сдерживающим фактором" для искоренения неприемлемого поведения на борту самолетов.