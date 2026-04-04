Ryanair розкритикував пасажирів у окулярах на борту: що відповіли користувачі Мережі

Представники ірландської бюджетної авіакомпанії Ryanair знову спровокували скандал в Мережі. Вони розкритикували пасажирів, які носять певний аксесуар на борту літаків.

Для багатьох комфорт під час польоту є одним із найважливіших аспектів. А оскільки сидіти на одному місці годинами може бути далеко не зручно, особливо якщо бракує місця, щоб розім'яти ноги, правильний вибір одягу може стати єдиним способом забезпечити собі комфорт.

Багато пасажирів часто одягають в літак спортивні штани або спортивні костюми. Але деякі аксесуари можуть зробити ваш образ ще комфортнішим.

Ryanair розкритикувала пасажирів, які вдягають цей популярний аксесуар в літак. Там заявили, що це "не виглядає круто".

"Зверніть увагу: пасажири не виглядають круто, коли носять сонцезахисні окуляри на борту", — йдеться у повідомленні.

Мандрівники розкритикували заяву представників лоукостера.

"Треба захищати очі від цього салону кислотного кольору..."

"Я одягаю окуляри, щоб заснути".

"Сонячні окуляри під час нічного рейсу — для кращого сну".

"З сонцезахисними окулярами під час польоту 3-денна відпустка триває довше".

Однак деякі користувачі погодилися з авіакомпанією.

"Тільки пілоти повинні носити сонцезахисні окуляри", — написав пасажир.

Це не перший випадок, коли авіакомпанія провокує користувачів Мережі. Раніше Новини.LIVE розповідали, що перед 1 квітня Ryanair пожартував над мандрівниками. В компанії заявили, що нібито збираються ввести плату за користування туалетом. Це спровокувало велику хвилю хейту в бік компанії.

Також Новини.LIVE писали, за що Ryanair може оштрафувати одразу на 500 євро. Таке суворе покарання встановлено для тих, хто порушує дисципліну на борту. Авіакомпанія сподівається, що штраф "виступить стримуючим фактором" для викорінення неприйнятної поведінки на борту літаків.