Ryanair раскритиковал пассажиров в очках на борту: что ответили пользователи Сети

Самолет Ryanair ждет пассажиров. Фото: ryanair.com

Представители ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair снова спровоцировали скандал в Сети. Они раскритиковали пассажиров, которые носят определенный аксессуар на борту самолетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Irish Mirror.

Ryanair спровоцировал споры в Сети

Для многих комфорт во время полета является одним из важнейших аспектов. А поскольку сидеть на одном месте часами может быть далеко не удобно, особенно если не хватает места, чтобы размять ноги, правильный выбор одежды может стать единственным способом обеспечить себе комфорт.

Многие пассажиры часто одевают в самолет спортивные штаны или спортивные костюмы. Но некоторые аксессуары могут сделать ваш образ еще более комфортным.

Ryanair раскритиковала пассажиров, которые надевают этот популярный аксессуар в самолет. Там заявили, что это "не выглядит круто".

"Обратите внимание: пассажиры не выглядят круто, когда носят солнцезащитные очки на борту",—- говорится в сообщении.

Путешественники раскритиковали заявление представителей лоукостера.

"Надо защищать глаза от этого салона кислотного цвета..."

"Я надеваю очки, чтобы заснуть".

"Солнечные очки во время ночного рейса — для лучшего сна".

"С солнцезащитными очками во время полета 3-дневный отпуск длится дольше".

Однако некоторые пользователи согласились с авиакомпанией.

"Только пилоты должны носить солнцезащитные очки", — написал пассажир.

Это не первый случай, когда авиакомпания провоцирует пользователей Сети. Ранее Новини.LIVE рассказывали, что перед 1 апреля Ryanair пошутил над путешественниками. В компании заявили, что якобы собираются ввести плату за пользование туалетом. Это спровоцировало большую волну хейта в сторону компании.

Также Новини.LIVE писали, за что Ryanair может оштрафовать сразу на 500 евро. Такое суровое наказание установлено для тех, кто нарушает дисциплину на борту. Авиакомпания надеется, что штраф "выступит сдерживающим фактором" для искоренения неприемлемого поведения на борту самолетов.