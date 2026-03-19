Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ryanair пояснив, чому не можна брати на борт літака манікюрні ножиці

Ryanair пояснив, чому не можна брати на борт літака манікюрні ножиці

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 12:38
Ryanair пояснив, чому не можна брати на борт літака манікюрні ножиці
Літак Ryanair перевіряють перед польотом. Фото: ryanair.com

Готуючись до подорожі, потрібно враховувати діючі правила авіакомпаній. Ірландський лоукостер Ryanair назвав конкретний предмет, який мандрівникам не слід брати з собою в ручну поклажу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Читайте також:

Заборонена річ в ручній поклажі Ryanair

Щоб уникнути неприємних ситуацій в аеропорту та зменшити ймовірність затримок на контролі безпеки, варто ретельно перевірити свій багаж. Річ у тім, що деякі предмети ні в якому разі не можна класти в ручну поклажу.

Одним з популярних предметів, через який у мандрівників виникають проблеми при проходженні контролю в аеропорту є манікюрні ножиці. Їх леза бувають різних розмірів, проте лоукостер забороняє брати в літак ті, довжина яких перевищує 6 см.

"Наступні предмети не можна брати на борт, але їх можна перевозити у зареєстрованому багажі: предмети з гострим кінцем або гострими краями, які можуть бути використані для заподіяння серйозних травм, зокрема ножиці з лезами довжиною понад 6 см, виміряною від точки опори", — йдеться на сайті авіаперевізника.

Зазвичай в ручну поклажу можна без проблем взяти невеликі ножиці, наприклад, для шиття або вишивання, тоді як більші та гостріші моделі варто здавати в багаж.

Під час перевезення ножиці рекомендується тримати в захисній оболонці або надійно загорнути, щоб уникнути травм.

Важливо пам’ятати, що правила можуть відрізнятися в різних авіакомпаніях, тому завжди рекомендується перевірити їх перед поїздкою, інакше ви можете зіткнутися з зайвими затримками на контролі безпеки.

Раніше досвідчена мандрівниця розповіла, як шукати квитки Ryanair по Європі за 15 євро. Для цього потрібно знати певні хитрощі та алгоритми, адже. звичайному пошуку не завжди доступні найвигідніші пропозиції.

Також писали, які дитячі іграшки лоукостер Ryanair суворо забороняє брати на борт літака. Через таку здавалось би маленьку дрібницю у вас можуть виникнути серйозні проблеми в аеропорту при проходження митного контролю. 

правила літаки безпека Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації