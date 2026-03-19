Ryanair объяснил, почему нельзя брать на борт самолета маникюрные ножницы

Дата публикации 19 марта 2026 12:38
Самолет Ryanair проверяют перед полетом. Фото: ryanair.com

Готовясь к путешествию, нужно учитывать действующие правила авиакомпаний. Ирландский лоукостер Ryanair назвал конкретный предмет, который путешественникам не следует брать с собой в ручную кладь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Запрещенная вещь в ручной клади Ryanair

Чтобы избежать неприятных ситуаций в аэропорту и уменьшить вероятность задержек на контроле безопасности, стоит тщательно проверить свой багаж. Дело в том, что некоторые предметы ни в коем случае нельзя класть в ручную кладь.

Одним из популярных предметов, из-за которого у путешественников возникают проблемы при прохождении контроля в аэропорту являются маникюрные ножницы. Их лезвия бывают разных размеров, однако лоукостер запрещает брать в самолет те, длина которых превышает 6 см.

"Следующие предметы нельзя брать на борт, но их можно перевозить в зарегистрированном багаже: предметы с острым концом или острыми краями, которые могут быть использованы для причинения серьезных травм, в частности ножницы с лезвиями длиной более 6 см, измеренной от точки опоры", — говорится на сайте авиаперевозчика.

Обычно в ручную кладь можно без проблем взять небольшие ножницы, например, для шитья или вышивания, тогда как более крупные и острые модели стоит сдавать в багаж.

При перевозке ножницы рекомендуется держать в защитной оболочке или надежно завернуть, чтобы избежать травм.

Важно помнить, что правила могут отличаться в разных авиакомпаниях, поэтому всегда рекомендуется проверить их перед поездкой, иначе вы можете столкнуться с лишними задержками на контроле безопасности.

Ранее опытная путешественница рассказала, как искать билеты Ryanair по Европе за 15 евро. Для этого нужно знать определенные хитрости и алгоритмы, ведь при обычном поиске не всегда доступны самые выгодные предложения.

Также писали, какие детские игрушки лоукостер Ryanair строго запрещает брать на борт самолета. Из-за такой казалось бы маленькой мелочи у вас могут возникнуть серьезные проблемы в аэропорту при прохождении таможенного контроля.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
