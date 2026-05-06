Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ryanair може закрити базу на популярному грецькому курорті

Ryanair може закрити базу на популярному грецькому курорті

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 14:42
Ryanair може закрити базу у Салоніках: що відомо
Пасажири подорожують літаком Ryanair. Фото: Freepik, Ryanair. Колаж: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair розглядає можливість скасування всіх рейсів до ще одного європейського аеропорту. Авіакомпанія має намір закрити свою базу в аеропорту "Македонія" в Салоніках у Греції до кінця цього року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Ryanair може піти з популярного грецького курорту

Наразі авіакомпанія Ryanair експлуатує три літаки на своїй базі у Салоніках. Проте авіаперевізник розглядає можливість закриття цієї бази вже у жовтні 2026 року.

Такий потенційний крок пов’язаний з підвищенням аеропортових зборів одразу на 15 відсотків. Проте поки авіакомпанія ще не зробила жодної офіційної заяви з цього приводу.

У зв’язку з тим, що популярна авіакомпанія розглядає можливість виходу з міста, зростає занепокоєння щодо розвитку туризму в Салоніках — саме сюди тисячі мандрівників приїжджають, щоб побачити гору Олімп і насолодитися прекрасними пляжами Халкідікі.

Читайте також:

Ризик втрати туристів спонукав мера Салонік Стельйоса Ангелудіса скликати екстрену нараду з регіональними представниками туристичної галузі для оцінки ситуації.

Представник туристичної галузі заявив місцевим ЗМІ, що "пріоритетом для всіх є і має бути інтерес міста". Зокрема, "якщо причиною можливого закриття є значне підвищення зборів, то варто переглянути цю цінову політику".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів.  Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.

літак подорож Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації