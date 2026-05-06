Ryanair може закрити базу у Салоніках: що відомо

Популярний ірландський лоукостер Ryanair розглядає можливість скасування всіх рейсів до ще одного європейського аеропорту. Авіакомпанія має намір закрити свою базу в аеропорту "Македонія" в Салоніках у Греції до кінця цього року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Ryanair може піти з популярного грецького курорту

Наразі авіакомпанія Ryanair експлуатує три літаки на своїй базі у Салоніках. Проте авіаперевізник розглядає можливість закриття цієї бази вже у жовтні 2026 року.

Такий потенційний крок пов’язаний з підвищенням аеропортових зборів одразу на 15 відсотків. Проте поки авіакомпанія ще не зробила жодної офіційної заяви з цього приводу.

У зв’язку з тим, що популярна авіакомпанія розглядає можливість виходу з міста, зростає занепокоєння щодо розвитку туризму в Салоніках — саме сюди тисячі мандрівників приїжджають, щоб побачити гору Олімп і насолодитися прекрасними пляжами Халкідікі.

Ризик втрати туристів спонукав мера Салонік Стельйоса Ангелудіса скликати екстрену нараду з регіональними представниками туристичної галузі для оцінки ситуації.

Представник туристичної галузі заявив місцевим ЗМІ, що "пріоритетом для всіх є і має бути інтерес міста". Зокрема, "якщо причиною можливого закриття є значне підвищення зборів, то варто переглянути цю цінову політику".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів. Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.