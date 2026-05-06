Ryanair может закрыть базу в Салониках: что известно

Пассажиры путешествуют самолетом Ryanair. Фото: Freepik, Ryanair. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair рассматривает возможность отмены всех рейсов в еще один европейский аэропорт. Авиакомпания намерена закрыть свою базу в аэропорту "Македония" в Салониках в Греции до конца этого года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Ryanair может уйти из популярного греческого курорта

Сейчас авиакомпания Ryanair эксплуатирует три самолета на своей базе в Салониках. Однако авиаперевозчик рассматривает возможность закрытия этой базы уже в октябре 2026 года.

Такой потенциальный шаг связан с повышением аэропортовых сборов сразу на 15 процентов. Однако пока авиакомпания еще не сделала ни одного официального заявления по этому поводу.

В связи с тем, что популярная авиакомпания рассматривает возможность выхода из города, растет беспокойство относительно развития туризма в Салониках — именно сюда тысячи путешественников приезжают, чтобы увидеть гору Олимп и насладиться прекрасными пляжами Халкидики.

Читайте также:

Риск потери туристов побудил мэра Салоник Стельйоса Ангелудиса созвать экстренное совещание с региональными представителями туристической отрасли для оценки ситуации.

Представитель туристической отрасли заявил местным СМИ, что "приоритетом для всех есть и должен быть интерес города". В частности, "если причиной возможного закрытия является значительное повышение сборов, то стоит пересмотреть эту ценовую политику".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Еще Новини.LIVE сообщали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано с уменьшением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание в столицу Германии на 50%.