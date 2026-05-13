Ryanair збільшив бонуси для працівників за пасажирів із надмірним багажем

Пасажири сідають у літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair посилює заходи щодо пасажирів. Зокрема, компанія буде частіше штрафувати мандрівників, які перевищують дозволені розміри ручної поклажі. Керівник авіакомпанії пообіцяв нові премії працівникам, які не будуть пускати в літак без доплати пасажирів, сумки та валізи яких не поміщаються у вимірювальний пристрій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Ryanair частіше штрафуватиме пасажирів

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі повідомив, що компанія планує збільшити премію співробітникам, які виявляють у пасажирів ручну поклажу, що перевищує дозволені розміри.

Він додав, що з моменту оприлюднення інформації про те, що персонал отримує додаткову винагороду за виявлення порушників правил, кількість оштрафованих пасажирів зменшилася.

"Кількість багажу, що перевищує розміри, зменшується з, не знаю, 0,0001 % до 0,00001%", — сказав О’Лірі.

Він попередив, що Ryanair підвищить бонуси з 2,50 євро до 3,50 євро за одного пасажира-порушника.

"Усім слід знати: не приходьте з рюкзаками, який не поміщається в вимірювальний пристрій, бо з вас стягнуть плату", —підкреслив сказав О’Лірі.

Пасажири, у яких при виході на посадку виявлять ручну поклажу, що перевищує дозволені розміри, вони повинні будуть здати його в багажне відділення та сплатити додатковий збір у розмірі 87 євро.

Яку сумку без доплат можна взяти в літак Ryanair

Базовий тариф Ryanair передбачає лише одну невелику сумку на пасажира, яка має поміститися під сидінням попереду, наприклад, сумочку або невеликий рюкзак.

Якщо пасажир бере на борт додаткову ручну поклажу, її необхідно розмістити у верхньому багажному відсіку, а її розміри не повинні перевищувати 55x40x20 см.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair цього року може збільшити розміри ручної поклажі. Зокрема, у січні 2026 року Європейський парламент ухвалив рішення надати всім пасажирам право перевозити ще невелику сумку на додаток до вже дозволеної ручної поклажі. Зміни торкнуться переважної більшості короткомагістральних рейсів Ryanair.

Також Новини.LIVE писали, як першим зайняти чергу на посадку на літак Ryanair. Мандрівниця розкрила, що лоукостер повідомляє номер гейту ще задовго до того, як він з'явиться на табло в аеропорту. Відповідна інформація відображається у додатку.